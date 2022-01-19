Мармеладні цукерки – смачний десерт для усієї родини. А якщо вони приготовленні з мандаринок та ще й власноруч, то вдвічі смачніше.

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Мандариновий мармелад стане не лише чудовим доповнення сніданку чи полуденку, а й відмінно підійде для затишного сімейного вечора за улюбленим кіно. Тож обов'язково зберігайте рецепт та потіште своїх рідних.

Як приготувати мандариновий мармелад

Інгредієнти:

400 мілілітрів мандаринового соку (4 – 5 мандарин);

35 грамів желатину;

100 грамів цукру;

щіпка лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Очистіть мандаринки та збийте у блендері до однорідної рідкої маси. Відділіть сік від м'якоті за допомогою сита. Залийте желатин 70 мілілітрами соку, що вийшов. Відставте набухати на 10 хвилин. Решту соку перелийте у каструлю, додайте цукор, лимонну кислоту і, помішуючи, доведіть до кипіння. Тоді зніміть з вогню, додайте набряклий желатин і перемішайте його, поки він не розчиниться. Дайте охолонути до кімнатної температури. Після цього розлийте у форми і відправте у холодильник на кілька годин. Перед самою подачею обваляйте у цукрі / цукровій пудрі / кокосовій стружці.

Смачного!

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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:

Домашній мандариновий мармелад. Як завжди, готувати зовсім не складно і швидко, а виходить дуже смачно. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.

Інгредієнти:

400 мл мандаринового соку (4-5 мандарин)

35 г желатину

100 г цукру

щіпка лимонної кислоти

Готуємо:

Очищені мандарини збиваємо у блендері та проціджуємо сік через сито.

Желатин заливаємо 70 мл соку, що вийшов, і залишаємо набухати на 10 хвилин.

До соку, що залишився, додаємо цукор, лимонну кислоту і, помішуючи, доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набряклий желатин і перемішуємо до його розчинення. Охолоджуємо до кімнатної температури, розливаємо у форми і прибираємо в холодильник на кілька годин. За бажанням, перед самою подачею обвалюємо в цукрі/цукровій пудрі/кокосовій стружці.