Мармеладні цукерки – смачний десерт для усієї родини. А якщо вони приготовленні з мандаринок та ще й власноруч, то вдвічі смачніше.
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Мандариновий мармелад стане не лише чудовим доповнення сніданку чи полуденку, а й відмінно підійде для затишного сімейного вечора за улюбленим кіно. Тож обов'язково зберігайте рецепт та потіште своїх рідних.
Як приготувати мандариновий мармелад
Інгредієнти:
- 400 мілілітрів мандаринового соку (4 – 5 мандарин);
- 35 грамів желатину;
- 100 грамів цукру;
- щіпка лимонної кислоти.
Спосіб приготування:
- Очистіть мандаринки та збийте у блендері до однорідної рідкої маси. Відділіть сік від м'якоті за допомогою сита.
- Залийте желатин 70 мілілітрами соку, що вийшов. Відставте набухати на 10 хвилин.
- Решту соку перелийте у каструлю, додайте цукор, лимонну кислоту і, помішуючи, доведіть до кипіння.
- Тоді зніміть з вогню, додайте набряклий желатин і перемішайте його, поки він не розчиниться. Дайте охолонути до кімнатної температури.
- Після цього розлийте у форми і відправте у холодильник на кілька годин.
- Перед самою подачею обваляйте у цукрі / цукровій пудрі / кокосовій стружці.
Смачного!
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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:
Домашній мандариновий мармелад. Як завжди, готувати зовсім не складно і швидко, а виходить дуже смачно. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.
Інгредієнти:
400 мл мандаринового соку (4-5 мандарин)
35 г желатину
100 г цукру
щіпка лимонної кислоти
Готуємо:
Очищені мандарини збиваємо у блендері та проціджуємо сік через сито.
Желатин заливаємо 70 мл соку, що вийшов, і залишаємо набухати на 10 хвилин.
До соку, що залишився, додаємо цукор, лимонну кислоту і, помішуючи, доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набряклий желатин і перемішуємо до його розчинення. Охолоджуємо до кімнатної температури, розливаємо у форми і прибираємо в холодильник на кілька годин. За бажанням, перед самою подачею обвалюємо в цукрі/цукровій пудрі/кокосовій стружці.