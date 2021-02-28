Цікаві факти про найвідоміші компанії світу

19:40

Бізнес сповнений не тільки серйозних і важливих моментів. Тут нерідко трапляються курйози, про які говорять на весь світ. Різні цікаві та смішні факти про підприємців дадуть привід для роздумів, поштовх до розвитку і до народження нових геніальних ідей. Або ж просто здивують вас і змусять посміхнутися посеред робочого дня.