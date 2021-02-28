Бизнес полон не только серьезных и важных моментов. Тут нередко случаются курьезы, о которых говорят на весь мир. Различные интересные и смешные факты о предпринимателях дадут повод для размышлений, толчок к развитию и к рождению новых гениальных идей. Или же просто удивят вас и заставят улыбнуться посреди рабочего дня.

Мы подготовили курьезные факты из мира бизнеса. Читайте также: 7 секретов работоспособности генерального директора Apple Тима Кука 1. Сегодня Amazon продает 158 товаров в секунду.

Фото busines 2. Кубик Рубика самый продаваемый товар во все времена. На втором месте iPhone.

Фото busines 3. Американская авиакомпания "American Airlines" смогла сэкономить 40 000 долларов, исключив всего одну оливку из салатов, предлагаемых в бизнес-классе. 4. Авиакомпания "Virgin Atlantic" делает огромные скидки своим клиентам, если тем приходится ждать ответа поддержки по телефону более 18 секунд. Наверное, каждый клиент немного расстраивается, если оператор отвечает ему быстрее, чем за 18 секунд.

Фото aviakassa 5. Макдональдс основную прибыль из ресторанов быстрого питания получает не из гамбургеров и чизбургеров, а из напитков, которые продаются. 6. Для того чтобы посетители быстрее съедали свою еду и освобождали места для следующих клиентов, в Макдональдс играет быстрая музыка. Подсознательно люди начинают спешить.

Фото report.if 7. В 1997 году Yahoo отклонил предложение о приобретении Google всего за $ 1 млн. Сегодня Google стоит $ 250 млрд.

Фото busines 8. Для каждого человека на Земле компания Lego создала более 50 деталек. 9. Стив Джобс был исполнительным продюсером мультфильма "История игрушек".

Фото landlord 10. В Финляндии штраф за превышение скорости определяется годовым доходом водителя. Известен случай, когда человек получил $ 200,000 штрафа. 11. Известный во всем мире бренд Louis Vuitton никогда не проводит распродажи. Если вы увидите в магазине распродажу Louis Vuitton, знайте – вам предлагают подделку. Ведь компания просто сжигает все непроданные вещи.

Фото busines 12. Джон Рокфеллер был в 4-5 раз богаче нынешнего самого богатого человека в мире. 13. Билл Гейтс каждую секунду зарабатывает $ 250.

Фото busines 14. "Фольксваген" переводится с немецкого языка как "народный автомобиль". 15. Интересно то, что данной компании принадлежат такие бренды суперкаров как: Ламборгини, Бугатти, Бентли. Также автоконцерн "Фольксваген" владеет марками Порше, Дукати и Ауди.

Фото alcopa auction