У цих екстремалів наче 9 життів у запасі: 10 фото, від яких на душі холоне

Іноді ми настільки впевнені в собі, що можемо робити страшні чи навіть божевільні речі. Як правило, це ні до чого хорошого не приводить. Проте наші необдумані вчинки можуть стати прикладом того, як не варто робити.
Ви можете уберегти себе чи своїх рідних від страшних наслідків, показавши їм фото, які ми для вас підготували.
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1. Водій поставив під загрозу не лише своє життя, а й життя пасажирів
Фото batiburrillo
2. Цей чоловік, мабуть, зовсім не знає елементарних правил безпеки
Фото voobsheogon
3. Дуже "надійна" опора
Фото ordissinaute
4. Мабуть, тут нічого боятись. Просто важкі гострі бурульки.
Фото noizz
5. Для чого платити вантажникам, якщо можна ризикнути власним життям?
Фото zvraceny
6. Мало ймовірно, що цій тварині подобається така поведінка чоловіка
Фото thestorypedia
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7. "Ідеальна" захисна маска для зварювальника
Фото g.cz
8. Драбина на драбині – це досить екстремально
Фото karasavvidis
9. Чи змогли б ви так само довіряти тому каменю, як ці закохані?
Фото prikol
10. Головне – не робити зайвих рухів і голосно не дихати
Фото reddit