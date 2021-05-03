Вы можете уберечь себя или своих родных от страшных последствий, показав им фото, которые мы для вас подготовили.
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Пожалуй, здесь нечего бояться. Просто большие острые сосульки.
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