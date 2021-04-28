Коли життя підкидує лимони – зроби з них коктейлі з Soplica

Навесні все потроху оживає та наповнюється енергією. І так кортить нарешті поринути у нове життя, багате на події та враження! Усе, що для цього потрібно – це отримати заряд бадьорості разом із яскравою лінійкою освіжаючих смаків Soplica.

Soplica – відомий польський алкогольний бренд з багатою історією. Настоянки Soplica виготовляють із натуральних екстрактів із добірних ягід, фруктів та горіхів.

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Смакові настоянки зі сливи, айви, мірабелі, вишні, малини, полуниці та ліщини давно припали до душі поціновувачам з усіх куточків світу. А у 2020 році бренд поповнив полиці українських магазинів новою лінійкою зі смаком лимона.

Лимонна Soplica / Фото Soplica

Яскрава лимонна лінійка настоянок Soplica – це чудова комбінація унікальних смаків для тих, хто любить експериментувати та хоче вийти за межі буденності.

Soplica Лимон-М'ята та Soplica Лимон-Малина / Фото Soplica

Освіжаюче поєднання лимону та м'яти, втілене у настоянці Soplica Лимон-М'ята, подарує насичений цитрусовий смак із багатим запашним ароматом. А вибуховий мікс стиглої малини та соковитого лимона у настоянці Soplica Лимон-Малина наповнить сонячним настроєм та легкістю.

Лимонна лінійка Soplica / Фото Soplica

Лимонна Soplica на смак нагадує лімончело, однак є доступнішою за ціною. Вона з'явилась на алкогольному ринку Польщі у 2019 році.

У тому ж році лимонна лінійка Soplica здобула престижну нагороду Nielsen Breakthrough Innovation Poland 2019. Її вручають лише найкращим брендам, які продемонстрували високі результати продажу та отримали позитивні відгуки споживачів.

Nielsen Breakthrough Innovation Poland 2019 / Фото Soplica

Лимонні смаки Soplica чудово смакують як самостійно, так і з льодом, а ще в коктейлях. Вони ідеально підійдуть для гучних вечірок, тому кличте подруг та приготуйте оригінальні коктейлі з лимонною Soplica, які налаштують на активний відпочинок та нові звершення!

Коктейль "Перший цвіт"

Оригінальний весняний коктейль на основі Soplica Лимон-Малина з приємним післясмаком та малиновими нотками створить гарний настрій усій компанії.

Коктейль "Перший цвіт" /Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Лимон-Малина – 50 мл

– 50 мл журавлиновий сік – 150 мл

лід

Приготування:

Наповніть склянку доверху кубиками льоду та налийте Soplica. Обережно долийте журавлинний сік і розмішайте коктейльною ложкою Подавайте

Коктейль "Spring Vibe"

Заміксуй для друзів смачні коктейлі із Soplica Лимон-М'ята, які зарядять драйвом соковитого лимона та свіжої м'яти!

Коктейль "Spring Vibe" / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Лимон-М'ята – 60 мл

– 60 мл скибки лимона / лайма – 3 шт.

тонік – 120 мл

листочки м'яти

лід

Приготування:

Наповніть склянку доверху кубиками льоду та налийте Soplica. Додайте тонік, скибки лимона або лайма, м'яту та розмішайте коктейльною ложкою. Прикрасьте м’ятою.

Готово! Насолоджуйтесь освіжаючими коктейлями із Soplica.

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