Soplica – известный польский алкогольный бренд с богатой историей. Настойки Soplica изготавливают из натуральных экстрактов из отборных ягод, фруктов и орехов.
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Вкусовые настойки из сливы, айвы, мирабели, вишни, малины, клубники и лещины давно пришлись по душе ценителям со всех уголков мира. А в 2020 году бренд пополнил полки украинских магазинов новой линейкой со вкусом лимона.
Лимонная Соплика / Фото Soplica
Яркая лимонная линейка настоек Soplica – это великолепное сочетание уникальных вкусов для тех, кто любит экспериментировать и хочет выйти за пределы обыденности.
Soplica Лимон-Мята и Soplica Лимон-Малина / Фото Soplica
Освежающее сочетание лимона и мяты, воплощенное в настойке Soplica Лимон-Мята, подарит насыщенный цитрусовый вкус с богатым душистым ароматом. А взрывной микс спелой малины и сочного лимона в настойке Soplica Лимон-Малина наполнит солнечным настроением и легкостью.
Лимонная линейка Soplica / Фото Soplica
В том же году лимонная линейка Soplica получила престижную награду Nielsen Breakthrough Innovation Poland 2019. Ее вручают лишь лучшим брендам, которые продемонстрировали высокие результаты продаж и получили положительные отзывы потребителей.
Nielsen Breakthrough Innovation Poland 2019 / Фото Soplica
Лимонные вкусы Soplica прекрасно смакуют как самостоятельно, так и со льдом, а еще в коктейлях. Они идеально подойдут для шумных вечеринок, поэтому зовите подруг и приготовьте оригинальные коктейли с лимонной Soplica, которые настроят на активный отдых и новые свершения!
Коктейль "Первый цвет"
Оригинальный весенний коктейль на основе Soplica Лимон-Малина с приятным послевкусием и малиновыми нотками создаст хорошее настроение всей компании.
Коктейль "Первый цвет" /Фото Soplica
Ингредиенты:
- Soplica Лимон-Малина – 50 мл
- клюквенный сок – 150 мл
- лед
Приготовление:
- Наполните стакан доверху кубиками льда и налейте Soplica.
- Осторожно долейте клюквенный сок и размешайте коктейльной ложкой.
- Подавайте.
Коктейль "Spring Vibe"
Приготовь для друзей вкусные коктейли с Soplica Лимон-Мята, которые зарядят драйвом сочного лимона и свежей мяты!
Коктейль "Spring Vibe" / Фото Soplica
Ингредиенты:
- Soplica Лимон-Мята – 60 мл
- ломтики лимона / лайма – 3 шт.
- тоник – 120 мл
- листочки мяты
- лед
Приготовление:
- Наполните стакан доверху кубиками льда и налейте Soplica.
- Добавьте тоник, ломтики лимона или лайма, мяту и размешайте коктейльной ложкой.
- Украсьте мятой.
Готово! Наслаждайтесь освежающими коктейлями с Soplica.
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