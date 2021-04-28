Soplica – известный польский алкогольный бренд с богатой историей. Настойки Soplica изготавливают из натуральных экстрактов из отборных ягод, фруктов и орехов.

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Вкусовые настойки из сливы, айвы, мирабели, вишни, малины, клубники и лещины давно пришлись по душе ценителям со всех уголков мира. А в 2020 году бренд пополнил полки украинских магазинов новой линейкой со вкусом лимона.

Лимонная Соплика / Фото Soplica

Яркая лимонная линейка настоек Soplica – это великолепное сочетание уникальных вкусов для тех, кто любит экспериментировать и хочет выйти за пределы обыденности.

Soplica Лимон-Мята и Soplica Лимон-Малина / Фото Soplica

Освежающее сочетание лимона и мяты, воплощенное в настойке Soplica Лимон-Мята, подарит насыщенный цитрусовый вкус с богатым душистым ароматом. А взрывной микс спелой малины и сочного лимона в настойке Soplica Лимон-Малина наполнит солнечным настроением и легкостью.

Лимонная линейка Soplica / Фото Soplica

Лимонная Soplica на вкус напоминает лимончелло, однако является более доступной по цене. Она появилась на алкогольном рынке Польши в 2019 году.

В том же году лимонная линейка Soplica получила престижную награду Nielsen Breakthrough Innovation Poland 2019. Ее вручают лишь лучшим брендам, которые продемонстрировали высокие результаты продаж и получили положительные отзывы потребителей.

Nielsen Breakthrough Innovation Poland 2019 / Фото Soplica

Лимонные вкусы Soplica прекрасно смакуют как самостоятельно, так и со льдом, а еще в коктейлях. Они идеально подойдут для шумных вечеринок, поэтому зовите подруг и приготовьте оригинальные коктейли с лимонной Soplica, которые настроят на активный отдых и новые свершения!

Коктейль "Первый цвет"

Оригинальный весенний коктейль на основе Soplica Лимон-Малина с приятным послевкусием и малиновыми нотками создаст хорошее настроение всей компании.

Коктейль "Первый цвет" /Фото Soplica

Ингредиенты:

Soplica Лимон-Малина – 50 мл

– 50 мл клюквенный сок – 150 мл

лед

Приготовление:

Наполните стакан доверху кубиками льда и налейте Soplica. Осторожно долейте клюквенный сок и размешайте коктейльной ложкой. Подавайте.

Коктейль "Spring Vibe"

Приготовь для друзей вкусные коктейли с Soplica Лимон-Мята, которые зарядят драйвом сочного лимона и свежей мяты!

Коктейль "Spring Vibe" / Фото Soplica

Ингредиенты:

Soplica Лимон-Мята – 60 мл

– 60 мл ломтики лимона / лайма – 3 шт.

тоник – 120 мл

листочки мяты

лед

Приготовление:

Наполните стакан доверху кубиками льда и налейте Soplica. Добавьте тоник, ломтики лимона или лайма, мяту и размешайте коктейльной ложкой. Украсьте мятой.

Готово! Наслаждайтесь освежающими коктейлями с Soplica.

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