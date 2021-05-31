10 класних лайфхаків, від людей, які вміють економити й роблять це талановито

Економія – це не лише про кошти, це ще й про розумне споживання певних товарів, про раціональне використання природних ресурсів і грамотне перетворення старих речей у щось нове і неординарне. Якщо ви вже не одноразово читали про економію в побуті, радимо вам не поспішати оминати наші лайфхаки.

Ці поради по-справжньому креативні, оригінальні та практичні. Деякі лайфхаки вам точно стануть у пригоді.

Цікаво Секрети бренду Soplica: як виготовляють унікальні настоянки

1. Простий спосіб упакувати подарунок, використовуючи лише стару газету

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2. Зразки килимів + скотч = новий класний килим у вітальню

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3. Щоб не купувати дороге матове скло, можна покрити звичайні шиби спеціальним спреєм

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4. Стару річ можна перетворити у нову, покривши її спеціальною фарбою

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І ще Як доглядати за шкіряним взуттям, щоб воно прослужило довше: дієві поради

5. Самоклеюча плівка здатна оновити стару шафу, комод, тумбу тощо

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6. Лайфхак для тих, хто ще не знає, що килими можна фарбувати

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

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7. Старі каструлі можна використовувати замість горщиків для вазонів

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8. Стара тумбочка стала класною іграшкою для дітей, які мріяли про лялькову кухню

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9. Жерстяні банки – прекрасна основа для невеликих вазонів або сукулентів

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10. Щоб не викидати стару кришку, бабуся її…зашила

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