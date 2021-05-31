Эти советы по-настоящему креативные, оригинальные и практичные. Некоторые лайфхаки вам точно пригодятся.
Интересно Секреты бренда Soplica: как производят уникальные настойки
1. Простой способ упаковать подарок, используя только старую газету
Фото vocal.media
2. Образцы ковров + скотч = новый классный ковер в гостиную
Фото diys
3. Чтобы не покупать дорогое матовое стекло, можно покрыть обычные стекла специальным спреем
Фото reddit
4. Старую вещь можно превратить в новую, покрыв ее специальной краской
Фото reddit
И еще Как ухаживать за кожаной обувью, чтобы она прослужила дольше: действенные советы
5. Самоклеящаяся пленка способна обновить старый шкаф, комод, тумбу и т. д.
Фото pinterest
6. Лайфхак для тех, кто еще не знает, что ковры можно красить
Фото barnorama
7. Старые кастрюли можно использовать вместо горшков для вазонов
Фото reddit
8. Старая тумбочка стала классной игрушкой для детей, которые мечтали о кукольной кухне
Фото pinterest
9. Жестяные банки – прекрасная основа для небольших вазонов или суккулентов
Фото reddit
10. Чтобы не выбрасывать старую крышку, бабушка ее...зашила
Фото criatives