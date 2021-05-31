Економія – це не лише про кошти, це ще й про розумне споживання певних товарів, про раціональне використання природних ресурсів і грамотне перетворення старих речей у щось нове і неординарне. Якщо ви вже не одноразово читали про економію в побуті, радимо вам не поспішати оминати наші лайфхаки.