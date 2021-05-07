М'ясо більше не згорить і не прилипне: гарячі лайфхаки з грилем

Гриль, шашлики, барбекю – що може бути краще, ніж у хорошому товаристві відпочити на природі й гарненько попоїсти? Але деякі дрібниці можуть зіпсувати вам увесь відпочинок...

Щоб вилазка на шашлики вдалася на 100 відсотків – от вам добірка найгарячіших секретів ідеального гриля. То що, за роботу?

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Розпалюємо

Замість рідини для розпалювання можна використовувати чипси. Картопляні чипси з високим вмістом олії кладемо на вугілля і підпалюємо. Хороший розпал гарантований.





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Додамо аромат

Щоб замість гіркого диму їжа просочувалася ароматом зелені, кладемо кілька гілочок прямо на вугілля. Відмінно підійде розмарин або навіть просто гілочка ялини.



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Сила картоплі

М'ясо прилипає до решітки гриля й підгоряє. Тому ріжемо навпіл звичайнісіньку картоплину й натираємо зрізом решітку. Тепер м'ясо не прилипатиме.



Фото shaurman

Добре просмажити

Решітку перед викладенням продуктів потрібно прожарювати. За аналогією зі сковородою, яку прогрівають, перш ніж смажити. Це до речі, допомагає позбутися залишків пригорілої їжі: у вогні вона згорить дотла.



Фото beri

Дотримуватися меж

Розкладаючи на грилі продукти, залишайте простір. Не викладайте шматки впритул – між ними має бути не менше 3 см. І шкірочка буде рівномірною, і переміщати шматки в разі чого набагато зручніше.



Фото kamin

Дати м'ясу відпочити

Є один нюанс при приготуванні м'яса. Після зняття з гриля, дайте йому "відпочити" і "розслабитися". Сік, який зібрався в середині, рівномірно розподілиться по шматку, і м'ясо стане однорідно соковитим.



Фото kamin

Зберігаємо в теплі

Якщо м'ясо готове, але його не хочеться їсти, ставимо на гриль три консервні банки й накриваємо невеликими ґратами. На них ми можемо зберігати їжу так, щоб вона залишалася теплою і не горіла.



Фото shaurman

Шпажки вам у поміч

Приготувати овочі на дерев'яній шпазі так, щоб сама шпажка не горіла, дуже просто. Досить замочити шпажки в воді, перш ніж використовувати їх.



Фото shaurman

Мало місця

Якщо на столі мало місця, використовуємо замість окремого посуду формочки для кексів. В них чудово помістяться шматочки овочів і соуси. І вони точно не полетять від пориву вітру!



Фото shaurman

Риба на грилі

Щоб риба не пригорала, покладіть на решітку кілька скибочок лимона або лайма, а зверху вже кладіть рибу. Так вона збереже форму і вбере аромат лимона.



Фото kamin

Чистити відразу

Щоб гриль довго служив, чистьте його відразу. Для зручності робіть це, поки він гарячий. Якщо немає спеціальної щітки, візьміть шматок харчової фольги – чистить не гірше.



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