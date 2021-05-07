Чтобы вылазка на шашлыки удалась на все сто – вот вам подборка самых горячих секретов идеального гриля. Ну что, за работу?

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Разжигаем

Вместо жидкости для разжигания можно использовать чипсы. Картофельные чипсы с высоким содержанием масла кладем на уголь и поджигаем. Хороший разгар гарантирован.



Фото beri

Добавим аромат

Чтобы вместо горького дыма пища просачивалась ароматом зелени, кладем несколько веточек прямо на уголь. Отлично подойдет розмарин или даже просто веточка ели.



Фото shaurman

Сила картофеля

Мясо прилипает к решетке гриля и подгорает. Поэтому режем пополам обычную картофелину и натираем срезом решетку. Мясо уже не прилипнет.





Фото shaurman

Хорошо прожарить

Решетку перед приготовлением нужно прожаривать. По аналогии со сковородой, которую прогревают, прежде чем жарить. Это кстати, помогает избавиться от остатков пригорелой пищи: в огне сгорят дотла.



Фото beri

Соблюдать границы

Раскладывая на гриле продукты, оставляйте пространство. Не выкладывайте куски вплотную – между ними должно быть не менее 3 см. И корочка будет равномерной, и перемещать куски в случае чего гораздо удобнее.



Фото kamin

Дать мясу отдохнуть

Есть один нюанс при приготовлении мяса. После снятия с гриля, дайте ему "отдохнуть" и "расслабиться". Сок, который собрался в середине, равномерно распределится по куску, и мясо станет однородно сочным.



Фото kamin

Сохраняем в тепле

Если мясо готово, но его не хочется есть, ставим на гриль три консервные банки и накрываем решеткой. На ней мы можем хранить пищу так, чтобы она оставалась теплой и не горела.



Фото shaurman

Шпажки вам в помощь

Приготовить овощи на деревянной шпажке так, чтобы сама шпажка не горела, очень просто. Достаточно замочить шпажки в воде, прежде чем использовать их.



Фото shaurman

Мало места

Если на столе мало места, используем вместо отдельной посуды формочки для кексов. В них прекрасно поместятся кусочки овощей и соусы. И они точно не полетят от порыва ветра!



Фото shaurman

Рыба на гриле

Чтобы рыба не пригорала, положите на решетку несколько ломтиков лимона или лайма, а сверху уже кладите рыбу. Так она сохранит форму и впитает аромат лимона.



Фото kamin

Чистить сразу

Чтобы гриль долго служил, чистите его сразу. Для удобства делайте это, пока он горячий. Если нет специальной щетки, возьмите кусок пищевой фольги – чистит не хуже.



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