Для того чтобы приготовить вкусные шампиньоны на гриле, нужно знать некоторые секреты.

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Какие грибы выбрать для жарки

Для того чтобы шампиньоны на гриле вышли идеальными, нужно выбирать только свежие и отборные грибы. Они не должны быть повреждены или с признаками не первой свежести. Лучше всего подойдут экземпляры среднего размера с закрытыми шапочками. Мелкие грибы не рекомендуем брать, ведь они быстро подгорают и выходят пересушенными. Если вы выбрали большие грибы, лучше разрежьте их пополам или на четыре кусочка.

Выбирайте грибы среднего размера / Фото Wday

Этапы приготовления шампиньонов на гриле

  1. Сначала грибы нужно помыть. Делать это следует тщательно и внимательно. Но если вы будете готовить купленные шампиньоны, их нужно лишь слегка ополоснуть, ведь они способны впитывать много влаги. После этого грибы чистим и слегка обсушиваем бумажными полотенцами.
  2. Далее шампиньоны нужно замариновать в стеклянной или пластиковой посуде (не используйте алюминиевую). Отдавайте предпочтение тому маринаду, который любят в вашей семье.
  3. Готовьте шампиньоны на гриле, решетке или на тонких шампурах.

Жарьте шампиньоны удобным для вас способом / Фото Street-warrior

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Секреты приготовления идеальных грибов на гриле

  1. Если ваши грибы имеют темный вид, слегка мягкие и сомнительного качества, лучше не используйте их. Ведь в результате можете получить безвкусное блюдо, испортить свой отдых или вообще попасть в больницу.
  2. Идеальные для жарки на гриле шампиньоны среднего размера.
  3. Не стоит долго держать грибы в маринаде. Идеальное время – не более 30 минут.
  4. Одинаково вкусные грибы получатся, если вы их будете жарить на гриле, на решетке или на тонких шампурах.
  5. Не жарьте грибы на сильном жаре, потому что они пригорят и засушатся.
  6. Грибы можно жарить с различными овощами. В конечном итоге блюдо будет иметь гармоничный аромат. По желанию для овощей и грибов можно использовать одинаковый маринад.
  7. Идеально жаренные на гриле шампиньоны смакуют со сметанным или чесночным соусом.

Шампиньоны идеально смакуют со сметанным соусом / Фото Cookpad