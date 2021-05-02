Для того чтобы приготовить вкусные шампиньоны на гриле, нужно знать некоторые секреты.
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Какие грибы выбрать для жарки
Для того чтобы шампиньоны на гриле вышли идеальными, нужно выбирать только свежие и отборные грибы. Они не должны быть повреждены или с признаками не первой свежести. Лучше всего подойдут экземпляры среднего размера с закрытыми шапочками. Мелкие грибы не рекомендуем брать, ведь они быстро подгорают и выходят пересушенными. Если вы выбрали большие грибы, лучше разрежьте их пополам или на четыре кусочка.
Выбирайте грибы среднего размера / Фото Wday
Этапы приготовления шампиньонов на гриле
- Сначала грибы нужно помыть. Делать это следует тщательно и внимательно. Но если вы будете готовить купленные шампиньоны, их нужно лишь слегка ополоснуть, ведь они способны впитывать много влаги. После этого грибы чистим и слегка обсушиваем бумажными полотенцами.
- Далее шампиньоны нужно замариновать в стеклянной или пластиковой посуде (не используйте алюминиевую). Отдавайте предпочтение тому маринаду, который любят в вашей семье.
- Готовьте шампиньоны на гриле, решетке или на тонких шампурах.
Жарьте шампиньоны удобным для вас способом / Фото Street-warrior
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Секреты приготовления идеальных грибов на гриле
- Если ваши грибы имеют темный вид, слегка мягкие и сомнительного качества, лучше не используйте их. Ведь в результате можете получить безвкусное блюдо, испортить свой отдых или вообще попасть в больницу.
- Идеальные для жарки на гриле шампиньоны среднего размера.
- Не стоит долго держать грибы в маринаде. Идеальное время – не более 30 минут.
- Одинаково вкусные грибы получатся, если вы их будете жарить на гриле, на решетке или на тонких шампурах.
- Не жарьте грибы на сильном жаре, потому что они пригорят и засушатся.
- Грибы можно жарить с различными овощами. В конечном итоге блюдо будет иметь гармоничный аромат. По желанию для овощей и грибов можно использовать одинаковый маринад.
- Идеально жаренные на гриле шампиньоны смакуют со сметанным или чесночным соусом.
Шампиньоны идеально смакуют со сметанным соусом / Фото Cookpad