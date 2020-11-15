Признайтесь, у вас тоже есть тот самый пакет с пакетами, который постоянно пополняется новыми "поступлениями". Но он не резиновый, поэтому рано или поздно место в нем закончится. Чтобы предотвратить это, советуем складывать пакеты правильно. А как это сделать – смотрите в видеоинструкции.

Пользователь Reddit поделился простым лайфхаком, который особенно оценят все перфекционисты. В коротком видео он наглядно продемонстрировал, как надо правильно складывать пакеты с ручками, чтобы они занимали минимум пространства.

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Смотрите видео с лайфхаком, как надо складывать пакет:

Отметим, что этот способ подойдет и для пластиковых, и для бумажных пакетов. Сгодится лайфхак также для экопакетов – именно их мы советуем использовать.

Для обычных полиэтиленовых сумок имеется аналогичный лайфхак, позволяющий сложить их в конверт.

Смотрите видеоинструкцию складывания полиэтиленовых пакетов:

Еще один лайфхак, который облегчит вашу жизнь, – удобная замена пакета с пакетами: