Купуйте лише якісне м'ясо: як легко розпізнати несвіжий продукт

М'ясо дуже потрібне організму людини, адже воно багате білком, амінокислотами, та іншими вітамінами. Але користь принесе лише якісний продукт.

Щоб вибирати свіже м'ясо, необов'язково бути шеф-кухарем ресторану. Ця справа під силу кожному. Ідеї 24 діляться корисними порадами, які допоможуть розпізнавати неякісний продукт.

Цікаво знати Яскраві коктейлі із Żubrówka: ідеальний мікс вибухових смаків – частина 6

Як вибрати свіже м'ясо

Колір

Зверніть увагу на колір розрізу. Свинина зазвичай має червоно-рожеве забарвлення, баранина – коричнево-червоне, телятина – білувато-рожеве. М'ясо великої рогатої худоби – червоне, а курка – рожева. Колір залежить від віку тварини: чим вона молодша, тим м'ясо світліше.



Колір м'яса допоможе визначити його якість / Фото Foodpanda

Якісне м'ясо не повинно мати синців, плям та слизу. Якщо ззовні продукт виглядає сухим та обвітреним, а розріз вологий – купувати його не варто!

Колір жиру та жирових прожилок у баранини повинен бути білим або кремовим, але в жодному разі не жовтим.

Запах

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Запах теж допоможе вибрати свіже м'ясо. Він має бути приємним, з легкими молочними нотками. Якщо ви відчуваєте якийсь сторонній аромат, і він вам не подобається, краще утримайтеся від покупки.

Пружність



Перевірте пружність м'яса / Фото Lenews

Визначити, чи свіже м'ясо, можна за його пружністю. Для цього натисніть пальцем та почекайте. На свіжому продукті утворюється ямка, яка швидко зникає, і м'ясо відновлює свою форму. Якщо після натискання вибоїна залишається і звідти витікає рідина — вживати такий продукт категорично не заборонено!

До теми Як обрати свіжу рибу: секрети для тих, хто дорожить своїм здоров'ям