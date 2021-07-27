Щоб створити справді вишуканий коктейль, слід використовувати якісну продукцію. Żubrówka – це натуральні настоянки та чиста горілка, які виготовляють лише з відбірних компонентів, що ростуть у недоторканних лісах Біловезької Пущі.

До теми Яскраві коктейлі із Zubrowka зі справжнім літнім вайбом – частина 5

Завдяки унікальній рецептурі та дотриманню європейських стандартів виробництва, напої Żubrówka дозволяють створити чудовий мікс виняткових смаків та ароматів. Ловіть добірку крутих рецептів коктейлів із Żubrówka, які зачарують вражаючими поєднаннями та створять незабутній настрій усій компанії.

Коктейль "Bison Sour"

Запросіть друзів на вечірку та приготуйте легкі коктейлі на основі Żubrówka Bison Grass, наповнені ніжним ароматом запашних трав та терпким післясмаком із солодкими фінальними нотками.

Коктейль "Bison Sour" / Фото Żubrówka

Інгредієнти:

Żubrówka Bison Grass – 40 мл;

– 40 мл; лимонний сік – 60 мл;

цукровий сироп – 30 мл;

бітер Angostura – 2 мл;

яєчний білок – 1 шт;

лід.

Приготування:

Наливаємо у шейкер яєчний білок, лимонний сік, цукровий сироп і бітер Angostura. Старанно збиваємо. Додаємо лід і Żubrówka Bison Grass та знову змішуємо вміст шейкера. Переливаємо в охолоджений келих. Подаємо.

Коктейль "Biala Energy"

Зарядіться драйвом соковитого лайма та енергетичного напою у коктейлях із Żubrówka Biała. Пірнайте у море позитиву разом!

Коктейль "Biala Energy" / Фото Żubrówka

Інгредієнти:

Żubrówka Biała – 50 мл;

– 50 мл; енергетичний напій – 250 мл;

лід;

шматочок лайма.

Приготування:

Наповнюємо льодом охолоджений гайбол. Наливаємо Żubrówka Biała та енергетичний напій. Перемішуємо коктейльною ложкою. Прикрашаємо шматочком лайма. Подаємо.

Коктейль "Tropical Zubr"

Легкі коктейлі на основі Żubrówka Złota та білого рому зі смаком тропічного ананаса – якраз те, що потрібно після довгого робочого тижня. Вони подарують розслаблену атмосферу довгоочікуваного відпочинку та зарядять енергією для нових звершень.

Коктейль "Tropical Zubr" / Фото Żubrówka

Інгредієнти:

Żubrówka Złota – 50 мл;

– 50 мл; білий ром – 25 мл;

цукровий сироп – 10 мл;

ананасовий сік – 50 мл;

лаймовий сік – 10 мл;

лід.

Приготування:

Наповнюємо келих кубиками льоду. Наливаємо Żubrówka Złota, білий ром, цукровий сироп, ананасовий сік і лаймовий сік та розмішуємо коктейльною ложкою. Подаємо.

Коктейль "Cosmopolitan"

Освіжаючий коктейль на основі апельсинового лікеру та яскравої Żubrówka Rose із вибуховими нотками стиглої журавлини – ідеальний вибір для пляжної вечірки! Міксуйте та смакуйте.

Коктейль "Cosmopolitan" / Фото Żubrówka

Інгредієнти:

Żubrówka Rose – 40 мл;

– 40 мл; апельсиновий лікер – 15 мл;

лаймовий фреш – 15 мл;

сік журавлини – 100 мл;

цедра;

лід.

Приготування:

Наповнюємо шейкер льодом. Наливаємо Żubrówka Rose, лікер, лаймовий фреш та сік журавлини і ретельно збиваємо. Переливаємо через стрейнер в охолоджений коктейльний келих. Проводимо цедрою по вінцях келиха і прикрашаємо нею коктейль. Подаємо.

Коктейль "Polish Man in Milan"

Готуєтесь до корпоративу з колегами та не знаєте, як весело провести час? Приготуйте елегантні та смачні коктейлі на основі Żubrówka Czarna та червоного італійського бітера, які наповнять зустріч яскравими емоціями.

Коктейль "Polish Man in Milan" / Фото Żubrówka

Інгредієнти:

Żubrówka Czarna – 40 мл;

– 40 мл; червоний італійський бітер – 40 мл;

солодкий червоний вермут – 40 мл.

Приготування:

Додаємо Żubrówka Czarna, бітер і вермут у наповнену льодом склянку й добре перемішуємо. Проціджуємо вміст через стрейнер у келих олд фешн і прикрашаємо слайсом апельсина за бажанням. Подаємо.