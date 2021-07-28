Чтобы выбирать свежее мясо, необязательно быть шеф-поваром ресторана. Это дело под силу каждому. Идеи 24 делятся полезными советами, которые помогут распознавать некачественный продукт.

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Как выбрать свежее мясо

Цвет

Обратите внимание на цвет разреза . Свинина обычно имеет красно-розовую окраску, баранина – коричневато-красную, телятина – беловато-розовую. Мясо крупного рогатого скота – красное, а курица – розовая. Цвет зависит от возраста животного: чем оно моложе, тем мясо светлее.



Цвет мяса поможет определить его качество / Фото Foodpanda

Качественное мясо не должно иметь синяков, пятен и слизи. Если извне продукт выглядит сухим и обветренным, а разрез влажный – покупать его не стоит!

Цвет жира и жировых прожилок в баранины должен быть белым или кремовым, но ни в коем случае не желтым.

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Запах

Запах тоже поможет выбрать свежее мясо. Он должен быть приятным, с легкими молочными нотками . Если вы чувствуете какой-то посторонний запах, и он вам не нравится, лучше воздержитесь от покупки.

Упругость



Проверьте упругость мяса / Фото Lenews

Определить, свежее ли мясо, можно по его упругости . Для этого нажмите пальцем и подождите. На свежем продукте образуется ямка, которая быстро исчезает, и мясо восстанавливает свою форму. Если после нажатия выбоина остается и оттуда вытекает жидкость – употреблять такой продукт категорически запрещено!