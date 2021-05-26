Серіали 90-х, які хоча б раз дивився кожен із нас

Від цих серіалів багато хто фанатів у дитинстві, дехто підсів на них уже дорослим, а хтось і досі часто переглядає улюблені епізоди. Що ж це за кіношедеври, що пройшли випробування часом і не одним поколінням глядачів?

Пропонуємо повернутися з нами на хвильку до минулого, пригадавши культові серіали 90-х. Деякі з них ви, мабуть, також час від часу вмикаєте.

Цікаво Зубри українського року: Соня Сотник і Сергій Кузін – про курйози та важкі моменти в кар'єрі

Район Беверлі-Гіллз (1990 – 2000)

СШАдрама, мелодрама: Джейсон Прістлі, Шеннен Догерті, Дженні Ґарт, Ян Зірінг, Габрієль Картеріс, Люк Перрі, Браян Остін Грін, Торі Спеллінг6,2

Сюжет серіалу створений навколо сім'ї Волшів, яка переїхала з Мінесоти в Беверлі-Гіллз, щоб розпочати нове життя. Поступово, освоївшись, діти знаходять собі друзів і всі події розвиваються навколо підлітків.

Головні персонажі серіалу / Фото Eclectic

Друзі (1994 – 2022)

СШАситуаційна комедія: Девід Швіммер, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Меттью Перрі, Метт Леблан8,9

Серіал про шестеро друзів, які дружать між собою, разом проводять час, веселяться, засмучуються і…закохуються. Серіал настільки популярний, що багато хто хотів би стерти пам'ять, щоб заново почути пісню Фібі про кота, побачити перший поцілунок Рейчел та Роса, посміятися з того, що Джої не ділиться їжею.

Улюблена шестірка мільйонів / Фото Joinfo

Твін Пікс (1990 – 1991)

СШАмістично-детективний трилер: Кайл Маклаклен, Шерілін Фенн, Лара Флін Бойл, Майкл Онткін, Медхен Емік, Річард Беймер, Шеріл Лі, Гаррі Гоаз, Джоан Чень, Еверетт Макгілл, Пеггі Ліптон, Уоррен Фрост, Джек Ненс8, 8

Історія розпочинається зі звістки про знайдене тіло старшокласниці Лори Палмер на березі озера. У ході розслідування агент Купер та шериф Трумен "перевіряють" різних мешканців Твін Пікс. Поступово глядачі відкривають для себе зовсім інший неочікуваний бік маленького мирного містечка.

Персонажі серіалу / Фото Xxl

Дикий янгол (1998 – 1999)

Аргентинакомедія, мелодрама, мильна опера: Наталія Орейро, Факундо Арана, Артуро Малі, Фернанда Містраль, Вероніка Вієйра, Лідія Ламайсон7, 3

Аргентинська мелодрама з розкішною Наталією Орейро в головній ролі завоювала прихильність багатьох телеглядачів. Це історія про драматичні стосунки служниці Мілагрос і сина господаря будинку – Іво. Головні персонажі абсолютно різні, тому їхнім почуттям доведеться побороти ряд перепон.

Мілагрос та Іво / Фото Peopletalk

Усі жінки відьми (1998 – 2006)

СШАмістика, надприродна драма, фентезі: Голлі Марі Комбс, Алісса Мілано, Роуз Мак-Гавен, Шеннен Догерті, Браян Краузе, Доріан Ґреґорі7, 1

Три абсолютно не схожі одна на одну сестри повертаються в бабусин будинок, де вони провели своє дитинство. Сестри знаходять "Книгу Темряви", завдяки якій дізнаються про надприродні сили, що їм властиві. З цього моменту дівчата повинні захищати невинних і боротися з темними силами, які постійно навідуються до них у будинок.

Персонажі містичного серіалу / Фото Pinterest

Секс і місто (1998 – 2004)

Коли хочеться чогось справжнього,– якраз те, що треба.СШАкомедія: Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс, Синтія Ніксон7, 1

Серіал про чотирьох найкращих подруг, які вдень влаштовують свою кар’єру і будують стосунки, а увечері збираються у дівочому колі аби попліткувати й поділитися думками та емоціями, які переповнювали увесь час.

Головні героїні серіалу / Фото Heyadoo

І ще 5 серіалів про материнство, фінал яких неможливо передбачити

Баффі – переможниця вампірів (1997 – 2003)

СШАекшн, драма, фантастика, жахи: Сара Мішель Геллар, Ніколас Брендон, Елісон Ханніган, Ентоні Хед, Джеймс Марстерс, Девід Бореаназ, Елайза Душку8, 2

Баффі Саммерс щойно переїхала до Саннідейла. Її нове оточення навіть не здогадується, що дівчина постійно бореться з демонами, вампірами та іншими темними силами.

Баффі — переможниця вампірів / Фото Ladies

Рятувальники Малібу (1989 – 2001)

СШАекшн пригодницький: Девід Гассельгофф, Памела Андерсон, Ясмін Бліт, Александра Пол, Паркер Стівенсон, Майкл Ньюман5, 2

Усі люди на відпочинку розслаблені, веселі та досить легковажні. Саме тому встояти перед засмаглими, спортивними та сексуальними рятівниками не можуть. У серіалі досить часто робиться акцент на тому, що ніхто не захищений перед стихією води.

Рятувальники Малібу / Фото Drive2

Комісар Рекс (1994 – 2004)

Німеччина, Австрія, Італіяполіцейський серіал, кримінальний детектив, драмаТобіас Моретті, Гедеон Буркгард, Александр Пшіль, Реджинальд фон Равенхорст, Рет Батлер7, 2

Німецька вівчарка Рекс працює штатним співробітником Віденської кримінальної поліції у відділі по розслідуванню вбивств. Безстрашність, сміливість та відданість пса завойовує прихильність у мільйонів телеглядачів.

Рекс у головній ролі популярного серіалу / Фото Rukatrewa

Ксена: принцеса-воїн (1995 – 2001)

СШАфентезі, екшн, драма, пригоди: Люсі Лоулес, Рене О'Коннор6, 7

У серіалі розповідається про період, коли усім управляли боги, які не цінували людські життя. У ці важкі періоди з'являється непереможна та безстрашна Ксена, яка завжди приходила на допомогу усім, хто цього потребував.

Ксена / Фото Kget