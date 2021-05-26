Предлагаем вернуться с нами на минутку в прошлое, вспомнив культовые сериалы 90-х. Некоторые из них вы, наверное, также время от времени включаете.

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Беверли-Хиллз, 90210 (1990 – 2000)

Страна США

Жанр драма, мелодрама

В главных ролях: Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Люк Перри, Габриель Картерис, Иан Зиринг, Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг

IMDb 6,2

Сюжет сериала создан вокруг семьи Уолш, которая переехала из Миннесоты в Беверли-Хиллз, чтобы начать новую жизнь. Постепенно, освоившись, дети находят себе друзей и все события развиваются вокруг подростков.

Главные персонажи сериала / Фото Eclectic

Друзья (1994 – 2022)

Страна США

Жанр ситком

В главных ролях: Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан

IMDb 8,9

Сериал о шестерых друзей, которые дружат между собой, вместе проводят время, веселятся, огорчаются и...влюбляются. Сериал настолько популярен, что многие хотели бы стереть память, чтобы заново услышать песню Фиби про кота, увидеть первый поцелуй Рейчел и Роса, посмеяться над тем, что Джои не делится едой.

Любимая шестерка миллионов / Фото Joinfo

Твин Пикс (1990 – 1991)

Страна США

Жанр мистически-детективный триллер

В главных ролях: Кайл Маклахлен, Майкл Онткин, Мэдхен Амик, Шерил Ли, Дэна Эшбрук, Ричард Беймер, Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн

IMDb 8, 8

История начинается с известия о найденном теле старшеклассницы Лоры Палмер на берегу озера. В ходе расследования агент Купер и шериф Трумэн "проверяют" разных жителей Твин Пикс. Постепенно зрители открывают для себя совсем другую неожиданную сторону маленького мирного городка.

Персонажи сериала / Фото Xxl

Дикий ангел (1998 – 1999)

Страна Аргентина

Жанр комедия, мелодрама, мыльная опера

В главных ролях: Наталия Орейро, Факундо Арана, Артуро Мали, Фернанда Мистраль, Вероника Виейра, Лидия Ламайсон

IMDb 7, 3

Аргентниська мелодрама с роскошной Натальей Орейро в главной роли завоевала благосклонность многих телезрителей. Это история о драматических отношениях служанки Милагрос и сына хозяина дома – Иво. Главные персонажи совершенно разные, поэтому их чувствам придется побороть ряд препятствий.

Милагрос и Иво / Фото Peopletalk

Зачарованные (1998 – 2006)

Страна США

Жанр мистика, сверхъестественная драма, фэнтези

В главных ролях: Холли Мари Комбс, Алисса Милано, Роуз Макгоуэн, Шеннен Доэрти, Брайан Краузе, Дориан Грегори

IMDb 7, 1

Три совершенно не похожи друг на друга сестры возвращаются в бабушкин дом, где они провели свое детство. Сестры находят "Книгу Теней", благодаря которой узнают о сверхъестественных силах, что им свойственны. С этого момента девушки должны защищать невинных и бороться с темными силами, которые постоянно наведываются к ним в дом.

Персонажи мистического сериала / Фото Pinterest

Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.

Секс в большом городе (1998 – 2004)

Страна США

Жанр комедия

В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон

IMDb 7, 1

Сериал о четырех лучших подругах, которые днем ​​устраивают свою карьеру и строят отношения, а вечером собираются в девичьем кругу чтобы посплетничать и поделиться мыслями и эмоциями, которые переполняли все время.

Главные героини сериала / Фото Heyadoo

И еще 5 сериалов о материнстве, финал которых невозможно предусмотреть

Баффи — истребительница вампиров (1997 – 2003)

Страна США

Жанр экшн, драма, фантастика, ужасы

В главных ролях: Сара Мишель Геллар, Николас Брендон, Элисон Ханниган, Каризма Карпентер, Энтони Стюарт Хэд, Дэвид Борианаз, Сет Грин

IMDb 8, 2

Баффи Саммерс только переехала в Саннидэйл. Ее новое окружение даже не догадывается, что девушка постоянно борется с демонами, вампирами и другими темными силами.

Баффи – истребительница вампиров / Фото Ladies

Спасатели Малибу (1989 – 2001)

Страна США

Жанр экшн-драма

В главных ролях: Дэвид Хассельхофф, Джереми Джексон, Майкл Ньюман, Памела Андерсон, Грегори Алан Уильямс, Александра Пол

IMDb 5, 2

Все люди на отдыхе расслабленные, веселые и довольно легкомысленные. Именно поэтому устоять перед загорелыми, спортивными и сексуальными спасителями не могут. В сериале довольно часто делается акцент на том, что никто не защищен перед стихией воды.

Спасатели Малибу / Фото Drive2

Комиссар Рекс (1994 – 2004)

Страна Германия, Австрия, Италия

Жанр полицейский сериал, криминальный детектив, драма

В главных ролях: Тобиас Моретти, Гедеон Буркхард, Александр Пшилль, Реджинальд фон Равенхорст, Рэт Батлер

IMDb 7, 2

Немецкая овчарка Рекс работает штатным сотрудником Венской криминальной полиции в отделе по расследованию убийств. Бесстрашие, смелость и преданность пса завоевывает благосклонность у миллионов телезрителей.

Рекс в главной роли популярного сериала / Фото Rukatrewa

Зена — королева воинов (1995 – 2001)

Страна США

Жанр фэнтези, экшн, драма, приключения

В главных ролях: Люси Лоулесс, Рене О'Коннор

IMDb 6, 7

В сериале рассказывается о периоде, когда всем управляли боги, которые не ценили человеческие жизни. В эти тяжелые периоды появляется непобедимая и бесстрашная Зена, которая всегда приходила на помощь всем, кто в этом нуждался.

Ксена / Фото Kget