Кругове тренування у домашніх умовах: спрощений варіант вправ для новачків – відеоінструкція

Варіацій тренуватися вдома – безліч, проте однією з найпопулярніших схем для схуднення і підвищення фізичної підготовки залишаються кругові тренування. Сьогодні ділимося готовим комплексом вправ, які підійдуть для новачків.

Багато хто вважає, що тренування у залі у будь-якому випадку ефективніші і складніші, ніж домашні. Але на практиці це зовсім не так. Неважливо, де ви займаєтеся, адже навантаження й продуктивність більшою мірою залежать від конкретних вправ, техніки виконання та підручних засобів, які ви обрали як додатковий інвентар.

І ще Так прес не накачати: дві головні помилки при скручуванні

І якщо раптом ви вирішили почати займатися вдома або ж плануєте повернутися до спорту після тривалої перерви, ловіть спрощену схему кругового тренування, яке допоможе підготувати ваше тіло до майбутніх інтенсивніших вправ.

Що таке кругове тренування

У круговому тренуванні ви поспіль виконуєте кілька вправ на різні групи м'язів, а потім починаєте спочатку. При цьому відпочинок між підходами мінімальний або взагалі відсутній.

5 вправ на все тіло

Джампінг Джек: 20 повторень;

20 повторень; Вибухові присідання: 20 повторень;

20 повторень; Випади назад: 20 повторень;

20 повторень; Віджимання з колін: 10 повторень;

10 повторень; Велосипед: 20 повторень.

усі вправи робіть по 5 кіл з 1 хвилиною перерви між ними.

Читайте також Як накачати широкі плечі вдома: відео тренування з гумовою петлею

Текст публікації Катерини Кононової:

Кругове тренування у домашніх умовах на все тіло без спортивного інвентарю. Спрощений варіант для новачків і для тих, хто повертається до тренувань після перерви.