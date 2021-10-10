Многие считают, что тренировки в зале в любом случае эффективнее и более сложные, чем домашние. Но на практике это совсем не так. Неважно, где вы занимаетесь, ведь нагрузка и продуктивность в большей степени зависят от конкретных упражнений, техники исполнения и подручных средств, которые вы выбрали в качестве дополнительного инвентарь.

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И если вдруг вы решили начать заниматься дома или же планируете вернуться к спорту после длительного перерыва, ловите упрощенную схему круговой тренировки, которое поможет подготовить ваше тело к предстоящим интенсивным упражнениям.

Что такое круговая тренировка

В круговой тренировке вы подряд выполняете несколько упражнений на разные группы мышц, а затем начинаете сначала. При этом отдых между подходами минимальный или вообще отсутствует.

5 упражнений на все тело

Джампинг Джек: 20 повторений;

Взрывные приседания: 20 повторений;

Выпады назад: 20 повторений;

Отжимания с колен: 10 повторений;

Велосипед: 20 повторений.

Совет от тренера: все упражнения делайте по 5 кругов с 1 минутой перерыва между ними.

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Текст публикации Екатерины Кононовой: