Многие считают, что тренировки в зале в любом случае эффективнее и более сложные, чем домашние. Но на практике это совсем не так. Неважно, где вы занимаетесь, ведь нагрузка и продуктивность в большей степени зависят от конкретных упражнений, техники исполнения и подручных средств, которые вы выбрали в качестве дополнительного инвентарь.
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И если вдруг вы решили начать заниматься дома или же планируете вернуться к спорту после длительного перерыва, ловите упрощенную схему круговой тренировки, которое поможет подготовить ваше тело к предстоящим интенсивным упражнениям.
Что такое круговая тренировка
В круговой тренировке вы подряд выполняете несколько упражнений на разные группы мышц, а затем начинаете сначала. При этом отдых между подходами минимальный или вообще отсутствует.
5 упражнений на все тело
- Джампинг Джек: 20 повторений;
- Взрывные приседания: 20 повторений;
- Выпады назад: 20 повторений;
- Отжимания с колен: 10 повторений;
- Велосипед: 20 повторений.
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Текст публикации Екатерины Кононовой:
Круговая тренировка в домашних условиях на все тело без спортивного инвентаря. Упрощенный вариант для новичков и для тех, кто возвращается к тренировкам после перерыва.