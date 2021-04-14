Просто в яблучко: 10 ефективних реклам у геть несподіваних місцях

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Джерело:

24 канал

Привертати, а потім утримувати увагу споживачів стає дедалі складніше. Але вправні маркетологи щоразу дивують нас своїми фокусами, підкладаючи нам рекламу буквально під ноги або підсуваючи під самісінький ніс.

Перегляньте нашу фотодобірку та зізнайтеся чесно: ви б здогадалися розмістити рекламу в таких місцях?

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1. Реклама презервативів під пісуарами

Фото giorgiaartoni

2. Реклама шампуню проти лупи на сільничці

Фото designuncensored

3. Реклама меблів IKEА перетворила автобусну зупинку на маленьку вітальню

Фото probusiness

4. Реклама McDonald's на пішохідному переході

Фото vita.it

5. Банер Adidas на оглядовому колесі

Фото docplayer

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6. Реклама годинників IWC Schaffhausen у громадському транспорті

Фото nobismsk

7. Лавочки з рекламою KitKat

Фото probusiness

8. Реклама пончиків на ескалаторі

Фото probusiness

9. Реклама ножів Kagatani Knife на дверях та всередині ліфта

Фото campaignbriefasia

10. Душ на пляжі з рекламою Sprite

Фото pinterest