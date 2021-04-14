Просто в яблучко: 10 ефективних реклам у геть несподіваних місцях

Джерело:24 канал
Привертати, а потім утримувати увагу споживачів стає дедалі складніше. Але вправні маркетологи щоразу дивують нас своїми фокусами, підкладаючи нам рекламу буквально під ноги або підсуваючи під самісінький ніс.
Перегляньте нашу фотодобірку та зізнайтеся чесно: ви б здогадалися розмістити рекламу в таких місцях?
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Фото giorgiaartoni
Фото designuncensored
Фото probusiness
Фото vita.it
Фото docplayer
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Фото nobismsk
Фото probusiness
Фото probusiness
Фото campaignbriefasia
Фото pinterest