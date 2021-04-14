Прямо в цель: 10 эффективных реклам в самых неожиданных местах
Привлекать, а затем удерживать внимание потребителей становится все сложнее. Однако искусные маркетологи не устают удивлять нас своими фокусами, подкладывая нам рекламу буквально под ноги или подсовывая под самый нос.
Источник:24 канал
Просмотрите нашу фотоподборку и признайтесь честно: вы бы догадались разместить рекламу в таких местах?
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1. Реклама презервативов под писсуарами
Фото giorgiaartoni
2. Реклама шампуня против перхоти на солонке
Фото designuncensored
3. Реклама мебели IKEA превратила автобусную остановку в маленькую гостиную
Фото probusiness
4. Реклама McDonald's на пешеходном переходе
Фото vita.it
5. Рекламный баннер Adidas на колесе обозрения
Фото docplayer
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6. Реклама часов IWC Schaffhausen в общественном транспорте
Фото nobismsk
7. Лавочки с рекламой KitKat
Фото probusiness
8. Реклама пончиков на эскалаторе
Фото probusiness
9. Креативная реклама ножей Kagatani Knife в лифте
Фото campaignbriefasia
10. Душ на пляже с рекламой Sprite
Фото pinterest
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