Привлекать, а затем удерживать внимание потребителей становится все сложнее. Однако искусные маркетологи не устают удивлять нас своими фокусами, подкладывая нам рекламу буквально под ноги или подсовывая под самый нос.

Просмотрите нашу фотоподборку и признайтесь честно: вы бы догадались разместить рекламу в таких местах? Читайте также: Социальная реклама, которая скажет больше, чем миллион слов: потрясающие фото 1. Реклама презервативов под писсуарами Фото giorgiaartoni 2. Реклама шампуня против перхоти на солонке Фото designuncensored 3. Реклама мебели IKEA превратила автобусную остановку в маленькую гостиную Фото probusiness 4. Реклама McDonald's на пешеходном переходе Фото vita.it 5. Рекламный баннер Adidas на колесе обозрения Фото docplayer Интересно: С этой рекламой 10 компаний стали еще богаче: смотрите и удивляйтесь 6. Реклама часов IWC Schaffhausen в общественном транспорте Фото nobismsk 7. Лавочки с рекламой KitKat Фото probusiness 8. Реклама пончиков на эскалаторе Фото probusiness 9. Креативная реклама ножей Kagatani Knife в лифте Фото campaignbriefasia 10. Душ на пляже с рекламой Sprite Фото pinterest