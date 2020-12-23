Оказывается, кошки – это лучшие модели в мире, которые способны превзойти даже супермоделей. Какими бы эти пушистики не были, но от них трудно отвести взгляд.

Идеи 24 подобрали подборку интересных фото домашних любимцев.

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Если у вас до сих пор нет кота, может быть, после просмотра этих фото желание завести домашнего любимца все-таки возникнет. Ведь для хороших кадров им даже не нужно позировать, они могут просто сидеть или лежать, но и этим вызывают желание потискать себя.

У этого котика уровень красоты слишком высокий



Фото reddit

Уверенность в себе это – всегда хорошая черта, даже для кота



Фото reddit

С такой походкой вряд ли кто-то не обратит внимание



Фото reddit

Иногда, нужно сделать вид слишком умного



Фото reddit

Неужели можно быть таким хорошим?



Фото reddit

Чем это вы хотели меня удивить, этим?



Фото reddit

Это не я, меня кто-то подставил



Фото reddit

Как хорошо чувствовать себя беззаботным



Фото reddit

Такую красоту нужно только любить



Фото reddit

Такие браслеты носят только лучшие



Фото reddit

Нужно уметь позировать – всегда и при любых условиях



Фото reddit

С таким мейкапом нужно только в модельный бизнес



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