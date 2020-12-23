Коты-фотомодели: учитесь, как правильно позировать
Оказывается, кошки – это лучшие модели в мире, которые способны превзойти даже супермоделей. Какими бы эти пушистики не были, но от них трудно отвести взгляд.
Идеи 24 подобрали подборку интересных фото домашних любимцев.
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Если у вас до сих пор нет кота, может быть, после просмотра этих фото желание завести домашнего любимца все-таки возникнет. Ведь для хороших кадров им даже не нужно позировать, они могут просто сидеть или лежать, но и этим вызывают желание потискать себя.
У этого котика уровень красоты слишком высокий
Фото reddit
Уверенность в себе это – всегда хорошая черта, даже для кота
Фото reddit
С такой походкой вряд ли кто-то не обратит внимание
Фото reddit
Иногда, нужно сделать вид слишком умного
Фото reddit
Неужели можно быть таким хорошим?
Фото reddit
Чем это вы хотели меня удивить, этим?
Фото reddit
Это не я, меня кто-то подставил
Фото reddit
Как хорошо чувствовать себя беззаботным
Фото reddit
Такую красоту нужно только любить
Фото reddit
Такие браслеты носят только лучшие
Фото reddit
Нужно уметь позировать – всегда и при любых условиях
Фото reddit
С таким мейкапом нужно только в модельный бизнес
Фото reddit
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