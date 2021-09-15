Корисний мікс: унікальний рецепт суміші горіхів, який допоможе схуднути

Майже кожен правильний раціон включає горіхи. Вони наповнять ваш організм потрібними антиоксидантами та допоможуть схуднути.

Для здорового перекусу ви можете прихопити кеш'ю, мигдаль чи інші види горіхів. Проте буденний раціон можна урізноманітнити нетрадиційним міксом, який буде смакувати по-особливому і принесе більше користі та поживних речовин вашому організму.

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Рецепт горіхового міксу

Для приготування смачного та корисного перекусу вам знадобиться кілька видів горіхів та спеції. Детальний рецепт приготування читайте далі.



Для приготування використовуйте різні види горіхів / Фото Unsplash

Інгредієнти:

1 склянка мигдалю;

1 склянка кеш'ю;

1 склянка волоського горіха;

1 склянка очищеного соняшникового насіння;

1 столова ложка кокосової олії;

1/3 склянки харчових дріжджів;

1 чайна ложка чилі;

пів чайної ложки паприки та солі;

щіпка часникового та цибульного порошку.

Спосіб приготування

Крок 1

У більшій місткості змішайте всі горіхи та додайте кокосову олію.

Крок 2

Застеліть посудину для запікання пергаментним папером та розкладіть горіхи в один шар. Розігрійте духовку на 160 градусів.

Крок 3

У іншій посудині змішайте дріжджі, чилі, паприку, сіль, часниковий і цибульний порошок. Посипте сумішшю приправ горіхи.

Крок 4

Залиште горіхи у духовці на 10 хвилин, перемішайте і випікайте ще стільки ж часу.



Горіхи у духовці – корисний та смачний перекус / Фото Unsplash

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Приготувати горіховий мікс легко та просто за 20 хвилин. Ви можете споживати її окремо, або ж додавати у салат чи поєднувати із сухофруктами. Зберігати горіхи можна у контейнері при кімнатній температурі від 5 до 7 днів.