Для здорового перекусу ви можете прихопити кеш'ю, мигдаль чи інші види горіхів. Проте буденний раціон можна урізноманітнити нетрадиційним міксом, який буде смакувати по-особливому і принесе більше користі та поживних речовин вашому організму.
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Рецепт горіхового міксу
Для приготування смачного та корисного перекусу вам знадобиться кілька видів горіхів та спеції. Детальний рецепт приготування читайте далі.
Для приготування використовуйте різні види горіхів / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 1 склянка мигдалю;
- 1 склянка кеш'ю;
- 1 склянка волоського горіха;
- 1 склянка очищеного соняшникового насіння;
- 1 столова ложка кокосової олії;
- 1/3 склянки харчових дріжджів;
- 1 чайна ложка чилі;
- пів чайної ложки паприки та солі;
- щіпка часникового та цибульного порошку.
Спосіб приготування
Крок 1
У більшій місткості змішайте всі горіхи та додайте кокосову олію.
Крок 2
Застеліть посудину для запікання пергаментним папером та розкладіть горіхи в один шар. Розігрійте духовку на 160 градусів.
Крок 3
У іншій посудині змішайте дріжджі, чилі, паприку, сіль, часниковий і цибульний порошок. Посипте сумішшю приправ горіхи.
Крок 4
Залиште горіхи у духовці на 10 хвилин, перемішайте і випікайте ще стільки ж часу.
Горіхи у духовці – корисний та смачний перекус / Фото Unsplash
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Приготувати горіховий мікс легко та просто за 20 хвилин. Ви можете споживати її окремо, або ж додавати у салат чи поєднувати із сухофруктами. Зберігати горіхи можна у контейнері при кімнатній температурі від 5 до 7 днів.