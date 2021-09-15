Для здорового перекусу ви можете прихопити кеш'ю, мигдаль чи інші види горіхів. Проте буденний раціон можна урізноманітнити нетрадиційним міксом, який буде смакувати по-особливому і принесе більше користі та поживних речовин вашому організму.

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Рецепт горіхового міксу

Для приготування смачного та корисного перекусу вам знадобиться кілька видів горіхів та спеції. Детальний рецепт приготування читайте далі.



Для приготування використовуйте різні види горіхів / Фото Unsplash

Інгредієнти:

1 склянка мигдалю;

1 склянка кеш'ю;

1 склянка волоського горіха;

1 склянка очищеного соняшникового насіння;

1 столова ложка кокосової олії;

1/3 склянки харчових дріжджів;

1 чайна ложка чилі;

пів чайної ложки паприки та солі;

щіпка часникового та цибульного порошку.

Спосіб приготування

Крок 1

У більшій місткості змішайте всі горіхи та додайте кокосову олію.

Крок 2

Застеліть посудину для запікання пергаментним папером та розкладіть горіхи в один шар. Розігрійте духовку на 160 градусів.

Крок 3

У іншій посудині змішайте дріжджі, чилі, паприку, сіль, часниковий і цибульний порошок. Посипте сумішшю приправ горіхи.

Крок 4

Залиште горіхи у духовці на 10 хвилин, перемішайте і випікайте ще стільки ж часу.



Горіхи у духовці – корисний та смачний перекус / Фото Unsplash

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Приготувати горіховий мікс легко та просто за 20 хвилин. Ви можете споживати її окремо, або ж додавати у салат чи поєднувати із сухофруктами. Зберігати горіхи можна у контейнері при кімнатній температурі від 5 до 7 днів.