Для здорового перекуса можно прихватить кешью, миндаль или другие виды орехов. Однако обычный рацион можно разнообразить нетрадиционным миксом, который будет смаковать по-особенному и принесет больше пользы и полезных веществ вашему организму.

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Рецепт орехового микса

Для приготовления вкусного и полезного перекуса вам понадобится несколько видов орехов и специи. Подробный рецепт приготовления читайте дальше.



Для приготовления используйте различные виды орехов / Фото Unsplash

Ингредиенты:

1 стакан миндаля;

1 стакан кешью;

1 стакан грецкого ореха;

1 стакан очищенных семян подсолнечника;

очищенных 1 столовая ложка кокосового масла;

1/3 стакана пищевых дрожжей;

1 чайная ложка чили;

пол чайной ложки паприки и соли;

щепотка чесночного и лукового порошка.

Способ приготовления

Шаг 1

В большей емкости смешайте все орехи и добавьте кокосовое масло.

Шаг 2

Застелите посуду для запекания пергаментной бумагой и разложите орехи в один слой. Разогрейте духовку на 160 градусов.

Шаг 3

В другой емкости смешайте дрожжи, чили, паприку, соль, чесночный и луковый порошок. Посыпьте смесью приправ орехи.

Шаг 4

Оставьте орехи в духовке на 10 минут, перемешайте и выпекайте еще столько же.



Орехи в духовке – полезный и вкусный перекус / Фото Unsplash

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