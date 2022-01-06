Корисні та яскраві перекуси для дітей: рецепти на 20 хвилин

Для того, щоб діти їли із задоволенням, страви слід готувати смачними, а подавати яскравими. Рецепти, які ми пропонуємо, здивуюють малюків і вони точно проситимуть ще.

Пропонуємо 4 легких рецепти смачної та корисної їжі. Усі перекуси можна приготувати максимум за 15 хвилин.

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Вівсянка з фруктами

Вівсянка – чудовий сніданок, але це також чудова закуска, яка приносить багато користі для здоров'я.

Приготуйте вівсянку з пластівців, 1/8 чайної ложки кориці та додайте нарізаних фруктів, які обожнюють ваші діти. У такий спосіб каша буде значно смачніша і яскравіша!



Яскрава і смачна вівсянка / Фото Unsplash

Фруктово-овочеве смузі

Фруктові коктейлі багаті поживними речовинами. Вони також є чудовим способом ласувати овочами так, щоб діти не помітили. Ось як можна приготувати ягідне смузі (4 порції):

60 грамів свіжого шпинату;

300 грамів заморожених або свіжих ягід;

240 мілілітрів простого йогурту;

240 мілілітрів молока;

1 столова ложка меду.

Додайте ці всі інгредієнти в блендер і збийте до однорідності.



Вітамінна бомба для дітей на перекус / Фото Unsplash

Бананове вівсяне печиво

Ця домашня закуска на смак нагадує ласощі і не містить рафінованого цукру, оскільки підсолоджувач тут – банан.

Інгредієнти:

3 стиглі банани;

80 мілілітрів кокосової олії;

160 грамів вівсянки;

80 – 90 грамів сухофруктів

1 чайна ложка екстракту ванілі.

Розм'якшіть банан виделкою. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Викладіть суміш ложками на змащене маслом деко і випікайте 15 – 20 хвилин при 175°.



Вівсяне печиво без цукру / Фото 5-Minute Crafts

Йогуртове парфе

Це закуска, яку ваші діти можуть зробити самі, адже готується дуже легко. Просто додайте трохи звичайного йогурту в прозору миску або чашку і покладіть шарами фрукти, гранолу, горіхи та інші йогурти. Смачного!



Легкий перекус, який діти зможуть приготувати навіть самі / Фото Unsplash