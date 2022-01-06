Предлагаем 4 легких рецепта вкусной и полезной еды. Все перекусы можно приготовить максимум через 15 минут.
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Овсянка с фруктами
Овсянка – отличный завтрак, но это также отличная закуска, которая приносит много пользы для здоровья.
Приготовьте овсянку из хлопьев, 1/8 чайной ложки корицы и добавьте нарезанные фрукты, которые обожают ваши дети. Таким образом каша будет гораздо вкуснее и ярче!
Яркая и вкусная овсянка / Фото Unsplash
Фруктово-овощное смузи
Фруктовые коктейли богаты питательными веществами. Они также прекрасным способом лакомиться овощами так, чтобы дети не заметили. Вот как можно приготовить ягодное смузи (4 порции):
- 60 г свежего шпината;
- 300 г замороженных или свежих ягод;
- 240 миллилитров простого йогурта;
- 240 миллилитров молока;
- 1 столовая ложка меда.
Добавьте все эти ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.
Витаминная бомба для детей на перекус / Фото Unsplash
Банановое овсяное печенье
Эта домашняя закуска по вкусу напоминает лакомство и не содержит рафинированного сахара, поскольку подсластитель здесь – банан.
Ингредиенты:
- 3 спелых банана;
- 80 миллилитров кокосового масла;
- 160 граммов овсянки;
- 80 – 90 граммов сухофруктов
- 1 чайная ложка экстракта ванили.
Размягчите банан вилкой. Смешайте все ингредиенты в миске. Выложите смесь ложками на смазанный маслом противень и выпекайте 15 – 20 минут при 175°.
Овсяное печенье без сахара / Фото 5-Minute Crafts
Йогуртовое парфе
Это закуска, которую ваши дети могут совершить сами, ведь готовится очень легко. Просто добавьте немного обычного йогурта в прозрачную миску или чашку и положите слоями фрукты, гранолу, орехи и другие йогурты. Приятного аппетита!
Легкий перекус, который дети смогут приготовить даже сами. Фото Unsplash