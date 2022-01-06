Пропонуємо 4 легких рецепти смачної та корисної їжі. Усі перекуси можна приготувати максимум за 15 хвилин.
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Вівсянка з фруктами
Вівсянка – чудовий сніданок, але це також чудова закуска, яка приносить багато користі для здоров'я.
Приготуйте вівсянку з пластівців, 1/8 чайної ложки кориці та додайте нарізаних фруктів, які обожнюють ваші діти. У такий спосіб каша буде значно смачніша і яскравіша!
Яскрава і смачна вівсянка / Фото Unsplash
Фруктово-овочеве смузі
Фруктові коктейлі багаті поживними речовинами. Вони також є чудовим способом ласувати овочами так, щоб діти не помітили. Ось як можна приготувати ягідне смузі (4 порції):
- 60 грамів свіжого шпинату;
- 300 грамів заморожених або свіжих ягід;
- 240 мілілітрів простого йогурту;
- 240 мілілітрів молока;
- 1 столова ложка меду.
Додайте ці всі інгредієнти в блендер і збийте до однорідності.
Вітамінна бомба для дітей на перекус / Фото Unsplash
Бананове вівсяне печиво
Ця домашня закуска на смак нагадує ласощі і не містить рафінованого цукру, оскільки підсолоджувач тут – банан.
Інгредієнти:
- 3 стиглі банани;
- 80 мілілітрів кокосової олії;
- 160 грамів вівсянки;
- 80 – 90 грамів сухофруктів
- 1 чайна ложка екстракту ванілі.
Розм'якшіть банан виделкою. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Викладіть суміш ложками на змащене маслом деко і випікайте 15 – 20 хвилин при 175°.
Вівсяне печиво без цукру / Фото 5-Minute Crafts
Йогуртове парфе
Це закуска, яку ваші діти можуть зробити самі, адже готується дуже легко. Просто додайте трохи звичайного йогурту в прозору миску або чашку і покладіть шарами фрукти, гранолу, горіхи та інші йогурти. Смачного!
Легкий перекус, який діти зможуть приготувати навіть самі / Фото Unsplash