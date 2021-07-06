Якщо ви візьмете корисну їжу з собою, причини виходити з машини і йти в магазин не буде. Ідеї 24 діляться смачними рецептами перекусів, які врятують вас у дорозі.

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Запасіться наперед

Найкраща їжа в дорозі – це те, що ви приготуєте завчасно та візьмете з собою. Така підготовка допоможе зекономити гроші, і ви завжди будете мати під рукою свіжі та не калорійні страви. Можете придбати спеціальну сумку-холодильник, яка збереже ваші продукти надовше.

Для швидкого та корисного перекусу в дорозі чудово підійдуть:

нарізані фрукти та овочі,

арахісова паста,

хумус,

легкий літній салат з курки та зелені,

бутерброди,

нарізаний твердий сир,

горіхи тощо.

Не забудьте про прибори та серветки: вони вам точно стануть у пригоді!

Яйця

Яйця – ідеальна закуска для поїздки, яку можна легко приготувати за 5 хвилин. Вони багаті білками, вітамінами і мінералами. Це чудова закуска для подорожі, адже їх можна зберігати до тижня у сумці-холодильнику.



Варені яйця можна взяти у дорогу / Фото Unsplash

Коли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.

Не забудьте про білок

Білок – це джерело незамінних і потрібних організму амінокислот. Готуючи перекус, подбайте, щоб там були продукти, насичені білком. Найпростіший спосіб забезпечити організм цим потрібним елементом – взяти з собою в дорогу трошки м'яса: відваріть грудку курячого чи іншого філе.

Свіжі фрукти



Фрукти чудово підійдуть для перекусу / Фото Pidkazka

Яблука, банани та апельсини ви можете знайти майже на всіх зупинках, магазинах та в мережах швидкого харчування. Якщо ж перевозити фрукти немає можливості, придбайте фруктове пюре. Ви можете прихопити кілька пакетиків суміші, виготовленої зі свіжих фруктів та без консервантів, і насолоджуватись смачним перекусом, який не потребує додаткових приборів чи умов для зберігання.

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Сухофрукти

Для любителів солодких перекусів є хороша альтернатива шоколадним батончикам. Візьміть із собою в дорогу корисні сухофрукти. Ці "цукерки" без штучних підсолоджувачів виручать вас, коли захочеться чогось солоденького.