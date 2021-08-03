Корисні перекуси: що брати в дорогу, школу чи на роботу

Для того щоб тримати себе у формі та не забивати шлунок різними некорисними продуктами, перекуси на роботу, школу чи в дорогу краще брати з собою.

Це можуть бути як солодкі, так і солоні варіанти. Корисні ідеї назвала блогерка та фітнес-тренерка Aleksa Svarovskyh.

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Смачні та корисні варіанти для перекусу

Горіхи та сухофрукти

Обирайте горіхи та сухофрукти, які не блищать. Горіхи не повинні бути смаженими чи солоними. Також пам'ятайте про порцію – не більше жменьки.

Фрукти

З собою можна брати цілі чи нарізані фрукти або ягоди. Йдеться саме про фрукти, не пюре.

Бутерброди

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду

У цьому пункті найголовніше – начинка. Це може бути:

Запечене м'ясо, огірок та зелень.

Відварене філе птиці, листя салату, помідор.

Кисломолочний сир, зелень, помідор.

Тунець, сир, яйце, перець.

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Не забувайте, що хліб має бути корисним / Фото Pixabay

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Овочі

Нарізані, цілі або ж у вигляді стіків. До овочів можна взяти хумус.⠀⠀

Домашня випічка

Для деяких продуктів знадобиться термосумка.

Горіховий пиріг, банановий хліб та інші варіанти. Випічка має бути корисною.

Молочна продукція

Кефір, ряжанка, йогурт. Продукція має бути без наповнювача – це і білок, і корисні бактерії.