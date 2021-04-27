7 секретів для кухні, що суттєво спростять вам життя

10:38

Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій під час приготування різних страв, варто періодично переглядати цікаві лайфхаки. Вони стануть у пригоді у непередбачуваних ситуаціях або тоді, коли у вас обмаль сил чи часу.