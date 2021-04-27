7 секретів для кухні, що суттєво спростять вам життя

27 квітня 2021 , 10:38
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Джерело:

24 канал

Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій під час приготування різних страв, варто періодично переглядати цікаві лайфхаки. Вони стануть у пригоді у непередбачуваних ситуаціях або тоді, коли у вас обмаль сил чи часу.

Деякі з цих лайфхаків настільки геніальні, що ви точно запозичите їх собі. Після цього ви ще й захочете поділитися корисною інформацією з близькими.

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1. Коли заплановане грандіозне готування, а плиту ну зовсім не хочеться мити

Скриншот з youtube

2. Для того, щоб під час приготування інгредієнти набули приємного аромату лаврового листя і вам не довелося його неакуратно витягувати, використовуйте сито для заварювання чаю

Фото pholder

3. Заморожений виноград замість льоду – це смачно і неймовірно естетично

Фото pinterest

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4. Канцелярські прищіпки – корисна річ для того, щоб у холодильнику вмістилися всі продукти

Фото 20min

5. Якщо потрібна форма для випікання меншого розміру

Фото pbuy2021

6. Простий спосіб нагріти у мікрохвильовці дві страви одночасно

Фото reddit

7. Зручне зберігання баночок з соусом

Фото kto-chto-gde

Автор: Сніжана Лісова