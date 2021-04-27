Некоторые из этих лайфхаков настолько гениальны, что вы точно позаимствуете их себе. После этого вы еще и захотите поделиться полезной информацией с близкими.
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1. Когда запланировано грандиозное приготовления, а плиту ну совсем не хочется мыть
Скриншот с youtube
2. Для того чтобы во время приготовления ингредиенты получили приятный аромат лаврового листа и вам не пришлось его неаккуратно вытаскивать, используйте сито для заваривания чая
Фото pholder
3. Замороженный виноград вместо льда – это вкусно и невероятно эстетично
Фото pinterest
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4. Канцелярские прищепки – полезная вещь для того, чтобы в холодильнике уместились все продукты
Фото 20min
5. Если нужна форма для выпечки меньшего размера
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6. Простой способ нагреть в микроволновке два блюда одновременно
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7. Удобное хранение баночек с соусом
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