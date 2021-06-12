Висвітлюючи ці неймовірні фотографії природного світу, організатори сподіваються, що вони надихнуть суспільство захищати та зберігати різноманітність життя на Землі.

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Про конкурс Natural World BigPicture 2021

Усі конкурсанти повинні були надіслати свої роботи з 1 грудня 2020 року по 7 березня 2021 року. Потім журі у складі фотографів та фоторедакторів обирало серед них найкращих.

Переможець конкурсу отримав грошовий приз у розмірі 5000 доларів. Інших переможців та фіналістів розділили на 7 категорій:

Водне життя;

Наземна дика природа;

Крилате життя;

Пейзажі, водні пейзажі та флора;

Мистецтво природи;

Людська природа;

Фотоісторія: поза звичайним.

Переможці та фіналісти конкурсу

Ґран-прі конкурсу

Головний приз отримала канадійська фотожурналістка Джо-Енн Макартур. На її знімку під назвою "Надія посеред попелу" зображено кенгуру з дитинчатком в сумці, які стоять в оточенні згорілих дерев.

Макартур також є борцем за права тварин і вона зробила це фото, супроводжуючи волонтерів, які розшукували звірів, поранених внаслідок лісових пожеж в Австралії.



"Надія посеред попелу", автор Джо-Енн Макартур / Фото big picture competition

Водне життя

У цій категорії переміг в’єтнамський фотограф-самоучка Юнг-Сен Ву. Він 4 дні плив за цією зграєю барракуд, шукаючи ідеальний ракурс. На п’ятий день риба дозволила йому плавати серед них і він зробив цей довгожданий знімок. А на шостий фотограф знову приєднався до риби, але вже без камери.



"Барракуда", автор Юнг-Сен Ву / Фото big picture competition

Наземна дика природа

Журі відзначило роботу канадійки Мішель Вальберг, яка понад 30 років фотографує дику природу по всіх континентах. Цього разу її камера зафіксувала білого ведмедя, відомого під назвою "Бос", який є одним із лише декількох сотень тварин, що живуть у прибережних тропічних лісах Британської Колумбії.



"Бос", автор Мішель Вальберг​ / Фото big picture competition

Крилате життя

Переможцем у цій категорії став також фотограф-самоучка, який працює рибальським техніком у канадському уряді. Шейн Калін сфотографував двох ворон, які очистивши пір’я один одного, по черзі оглядали кожен закуток дзьобів. При цьому вони розмовляли між собою протягом усього процесу.



"Дзьоб до дзьоба", автор Шейн Калін / Фото big picture competition

Пейзажі, водні пейзажі та флора

Френ Рубія – електрик та професійний фотограф з Іспанії. Його роботи отримали численні нагороди, а також були використані у багатьох публікаціях, виставках та конференціях. Журі природничого конкурсу віддало йому перемогу у цій категорії за знімок згаслого вулкана. Цей кадр Рубія зробив за допомогою безпілотника.



"Інша планета", автор Френ Рубія / Фото big picture competition

Мистецтво природи

Тут найкращим став Саранг Найк – фотограф природи з Індії, який спеціалізується на творчій та абстрактній фотографії. Зображений на знімку гриб, освітлений простим ліхтариком, і був одним із багатьох, що росли навколо будинку фотографа.



"Кубок вогню", автор Саранг Найк / Фото big picture competition

Людська природа

На цій світлині викинута маска для обличчя у формі морської черепахи приваблює допитливого каліфорнійського морського лева. Цю фотографію зробив Ральф Пейс зі США, який за освітою океанограф. Тоді, у листопаді 2020 року, він вперше побачив маску під водою, але з того часу таке явище стало непоодиноким.



"Знак припливів і відпливів", автор Ральф Пейс​ / Фото big picture competition

Фотоісторія: поза звичайним

Переможцем у цій категорії також став канадієць. Пітер Матер – фотожурналіст, який фокусується на довгих формах розповідей про дику природу. Він є членом Міжнародної ліги фотографів охорони природи.

Його знаковий знімок зроблений у сільській місцевості на Юконі, де кожної зими ведмеді ґрізлі ловлять рибу. Для цього вони відкладають свою сплячку, щоб поласувати улюбленим лососем. Під час риболовлі ведмеді покриваються бурульками, які бовтаються під час ходьби та дзвенять, мов люстри.

Однак, щороку зима приходить пізніше, а через відступаючі льодовики річки зникають. Тож це надзвичайне явище крижаного ведмедя може розтанути так само як лід.



"Крижані ведмеді Клюкшу", автор Пітер Матер​ / Фото big picture competition