У його складі лише два інгредієнти, а результат – просто неймовірний! Завдяки цьому засобу ви позбудетесь не лише комарів, а й мурах і навіть тарганів.
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Простий народний засіб для боротьби з комахами
Для приготування такого засобу знадобиться лише два основні компоненти: звичайний білий оцет, а також палички кориці.
Білий оцет має великий вміст оцтової кислоти, завдяки чому він є бактерицидним та дезінфекційний. Окрім цього, він має неприємний запах, який страшенно не люблять комарі.
Кориця має антибактеріальну та протигрибкову дію, а також вирізняється специфічним ароматом, який є неприємним практично усім комахам, які поселяються в дома.
Усі шкідливі комахи не люблять аромат кориці / Фото Vkazivka
Інгредієнти для приготування засобу
Для приготування народного засобу від шкідливих комах та комарів вам знадобляться:
- 2 палички кориці,
- 0,5 літра білого оцту,
- 100 мілілітрів води,
- 10 капель мийного засобу.
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Як приготувати засіб для боротьби зі шкідливими комахами
1. На першому етапі приготування засобу в пляшку з пульверизатором потрібно помістити всі інгредієнти й ретельно їх перемішати.
2. Залишити засіб настоятися впродовж одного-двох днів.
3. Отриманий розчин з пульверизатора розбризкайте у місцях де найбільше комах. Якщо хочете, щоб в кімнату не влітали комарі, бризкайте засіб просто в повітря.
Для розбризкування засобу використайте пульверизатор / Фото Sp-smen