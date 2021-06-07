У його складі лише два інгредієнти, а результат – просто неймовірний! Завдяки цьому засобу ви позбудетесь не лише комарів, а й мурах і навіть тарганів.

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Простий народний засіб для боротьби з комахами

Для приготування такого засобу знадобиться лише два основні компоненти: звичайний білий оцет, а також палички кориці.

Білий оцет має великий вміст оцтової кислоти, завдяки чому він є бактерицидним та дезінфекційний. Окрім цього, він має неприємний запах, який страшенно не люблять комарі.

Кориця має антибактеріальну та протигрибкову дію, а також вирізняється специфічним ароматом, який є неприємним практично усім комахам, які поселяються в дома.

Усі шкідливі комахи не люблять аромат кориці / Фото Vkazivka

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Інгредієнти для приготування засобу

Для приготування народного засобу від шкідливих комах та комарів вам знадобляться:

2 палички кориці,

0,5 літра білого оцту,

100 мілілітрів води,

10 капель мийного засобу.

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Як приготувати засіб для боротьби зі шкідливими комахами

1. На першому етапі приготування засобу в пляшку з пульверизатором потрібно помістити всі інгредієнти й ретельно їх перемішати.

2. Залишити засіб настоятися впродовж одного-двох днів.

3. Отриманий розчин з пульверизатора розбризкайте у місцях де найбільше комах. Якщо хочете, щоб в кімнату не влітали комарі, бризкайте засіб просто в повітря.

Для розбризкування засобу використайте пульверизатор / Фото Sp-smen