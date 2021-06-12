Освещая эти невероятные фотографии природного мира, организаторы надеются, что они вдохновят общество защищать и сохранять разнообразие жизни на Земле.

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О конкурсе Natural World BigPicture 2021

Все конкурсанты должны были прислать свои работы с 1 декабря 2020 года по 7 марта 2021 года. Затем жюри в составе фотографов и фоторедакторов выбирало среди них лучших.

Победитель конкурса получил денежный приз в размере 5000 долларов. Других победителей и финалистов разделили на 7 категорий:

Водная жизнь;

Наземная дикая природа;

Крылатая жизнь;

Пейзажи, водные пейзажи и флора;

Искусство природы;

Человеческая природа;

Фотоистория: вне обычного.

Победители и финалисты конкурса

Гран-при конкурса

Главный приз получила канадская фотожурналистка Джо-Энн Макартур. На ее снимке под названием "Надежда посреди пепла" изображен кенгуру с детенышем в сумке, которые стоят в окружении сгоревших деревьев.

Макартур также является борцом за права животных и она сделала это фото, сопровождая волонтеров, которые разыскивали зверей, раненых в результате лесных пожаров в Австралии.



"Надежда посреди пепла", автор Джо-Энн Макартур / Фото big picture competition

Водная жизнь

В этой категории победил вьетнамский фотограф-самоучка Юнг-Сен Ву. Он 4 дня плыл за этой стаей барракуд, ища идеальный ракурс. На пятый день рыбы позволили ему плавать среди них и он сделал этот долгожданный снимок. А на шестой фотограф снова присоединился к рыбе, но уже без камеры.



"Барракуда", автор Юнг-Сен Ву / Фото big picture competition

Наземная дикая природа

Жюри отметило работу канадки Мишель Вальберг, которая более 30 лет фотографирует дикую природу по всем континентам. На этот раз ее камера захватила белого медведя, известного как "Босс", одного из нескольких сотен животных, живущих в прибрежных тропических лесах Британской Колумбии.



"Босс", автор Мишель Вальберг / Фото big picture competition

Крылатая жизнь

Победителем в этой категории стал также фотограф-самоучка, работающий рыболовным техником в канадском правительстве. Шейн Калин сфотографировал двух ворон, которые очистив перья друг друга, по очереди осматривали каждый закуток клювов. При этом они разговаривали между собой на протяжении всего процесса.



"Клюв к клюву", автор Шейн Калин / Фото big picture competition

Пейзажи, водные пейзажи и флора

Фрэн Рубия – электрик и профессиональный фотограф из Испании. Его работы получили многочисленные награды, а также были использованы во многих публикациях, выставках и конференциях. Жюри естественного конкурса отдало ему победу в этой категории за снимок потухшего вулкана. Этот кадр Рубия сделал с помощью беспилотника.



"Другая планета", автор Фрэн Рубия / фото big picture competition

Искусство природы

Здесь лучшим стал Саранги Найк – фотограф природы из Индии, который специализируется на творческой и абстрактной фотографии. Изображенный на снимке гриб, освещенный простым фонариком, был одним из многих, которые росли вокруг дома фотографа.



"Кубок огня", автор Саранг Найк / фото big picture competition

Человеческая природа

На этой фотографии выброшенная маска для лица в форме морской черепахи привлекает любознательного калифорнийского морского льва. Эту фотографию сделал Ральф Пейс из США, который по образованию океанограф. Тогда, в ноябре 2020 года, он впервые увидел маску под водой, но с тех пор такое явление стало нередким.



"Знак приливов и отливов", автор Ральф Пейс / Фото big picture competition

Фотоистория: вне обычного

Победителем в этой категории стал канадец. Питер Матер – фотожурналист, который фокусируется на длинных формах рассказов о дикой природе. Он член Международной лиги фотографов охраны природы.

Его знаковый снимок сделан в сельской местности на Юконе, где каждую зиму медведи гризли ловят рыбу. Для этого они откладывают свою спячку, чтобы полакомиться любимым лососем. Во время рыбалки медведи покрываются сосульками, которые болтаются во время ходьбы и звенят как люстры.

Однако, каждый год зима приходит позже, а из-за отступающих ледников реки исчезают. Так что это необычайное явление ледяного медведя может растаять так же как лед.



"Ледяные медведи Клюкшу", автор Питер Матер / Фото big picture competition