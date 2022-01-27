Кольорові млинці, які точно сподобаються всім: готуємо сніданок без хімії та цукру
Джерело:Women's Health
Вони смачні, корисні та кольорові. Мовиться про млинці без жодного додавання хімії чи цукру. Як приготувати такий корисний сніданок – читайте в матеріалі.
Млинці можна подавати також на перекус чи їсти, як десерт. Цього разу ми пропонуємо вам 3 рецепти різноколірних млинців для дітей та дорослих.
Цікаво "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"
Зелені млинці
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- пшеничне борошно – 85 грамів;
- свіжий шпинат – 70 грамів;
- газована вода – 70 мілілітрів;
- рослинна олія – 1 столова ложка;
- молоко – 85 мілілітрів;
- сіль.
Приготування
Помийте шпинат та покладіть його в посуд. Вийте молоко і воду. Збийте інгредієнти до однорідної консистенції.
До суміші додайте борошно, яйце і дрібку солі та добре все перемішайте. Згодом влийте олію та ще раз збийте. Залиште тісто на 15 хвилин. Обсмажте на сковорідці.
Жовті млинці
Інгредієнти:
- молоко – 125 мілілітрів;
- кукурудзяне борошно – 150 грамів;
- газована вода – 100 мілілітрів;
- 1 яйце;
- дрібка солі;
- дрібка розпушувача;
- рослинна олія – 1 столова ложка.
Приготування
Висипте в миску борошно, розпушувач і сіль та добре перемішайте. До суміші додайте яйце, молоко, воду, олію та збийте всі інгредієнти. Приготуйте млинці на сковороді.
Червоні млинці
Інгредієнти:
- буряк – 85 грамів;
- пшеничне борошно – 35 грамів;
- молоко – 50 мілілітрів;
- 1 яйце;
- дрібка розпушувача;
- олія – 1 столова ложка;
- дрібка солі.
Приготування
Помийте, очистьте та наріжте буряк. Розігрійте духовку до 180 градусів. Загорніть буряк у папір для випічки та поставте запікати приблизно на 40 хвилин.
Буряк, яйце та молоко збийте в блендері. Додайте борошно, розпушувач, олію і дрібку солі та перемішайте. Приготуйте млинці на сковороді.