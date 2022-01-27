Блинчики можно подавать на перекус или есть, как десерт. На этот раз мы предлагаем вам 3 рецепта разноцветных блинчиков для детей и взрослых.
Интересно "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"
Зеленые блины
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- пшеничная мука – 85 граммов;
- свежий шпинат – 70 граммов;
- газировка – 70 миллилитров;
- растительное масло – 1 столовая ложка;
- молоко – 85 миллилитров;
- соль.
Приготовление
Помойте шпинат и положите в посуду. Выйте молоко и воду. Взбейте ингредиенты до однородной смеси.
К смеси добавьте муку, яйцо и щепотку соли и хорошо перемешайте. Затем влейте масло и еще раз взбейте. Оставьте тесто на 15 минут. Обжарьте на сковороде.
Желтые блины
Ингредиенты:
- молоко – 125 миллилитров;
- кукурузная мука – 150 граммов;
- газировка – 100 миллилитров;
- 1 яйцо;
- щепотка соли;
- щепотка разрыхлителя;
- растительное масло – 1 столовая ложка.
Приготовление
Высыпьте в миску муку, разрыхлитель и соль и хорошо перемешайте. К смеси добавьте яйцо, молоко, воду, растительное масло и взбейте все ингредиенты. Приготовьте блины на сковороде.
Красные блины
Ингредиенты:
- свекла – 85 граммов;
- пшеничная мука – 35 граммов;
- молоко – 50 миллилитров;
- 1 яйцо;
- щепотка разрыхлителя;
- масло – 1 столовая ложка;
- щепотка соли.
Приготовление
Помойте, очистите и нарежьте свеклу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Заверните свеклу в выпечку и поставьте запекать примерно на 40 минут.
Свекла, яйцо и молоко взбейте в блендере. Добавьте муку, разрыхлитель, масло и щепотку соли и перемешайте. Приготовьте блины на сковороде.