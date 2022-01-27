Блинчики можно подавать на перекус или есть, как десерт. На этот раз мы предлагаем вам 3 рецепта разноцветных блинчиков для детей и взрослых.

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Зеленые блины

Ингредиенты:

  • 1 яйцо;
  • пшеничная мука – 85 граммов;
  • свежий шпинат – 70 граммов;
  • газировка – 70 миллилитров;
  • растительное масло – 1 столовая ложка;
  • молоко – 85 миллилитров;
  • соль.

Приготовление

Помойте шпинат и положите в посуду. Выйте молоко и воду. Взбейте ингредиенты до однородной смеси.

К смеси добавьте муку, яйцо и щепотку соли и хорошо перемешайте. Затем влейте масло и еще раз взбейте. Оставьте тесто на 15 минут. Обжарьте на сковороде.

Желтые блины

Ингредиенты:

  • молоко – 125 миллилитров;
  • кукурузная мука – 150 граммов;
  • газировка – 100 миллилитров;
  • 1 яйцо;
  • щепотка соли;
  • щепотка разрыхлителя;
  • растительное масло – 1 столовая ложка.

Приготовление

Высыпьте в миску муку, разрыхлитель и соль и хорошо перемешайте. К смеси добавьте яйцо, молоко, воду, растительное масло и взбейте все ингредиенты. Приготовьте блины на сковороде.

Красные блины

Ингредиенты:

  • свекла – 85 граммов;
  • пшеничная мука – 35 граммов;
  • молоко – 50 миллилитров;
  • 1 яйцо;
  • щепотка разрыхлителя;
  • масло – 1 столовая ложка;
  • щепотка соли.

Приготовление

Помойте, очистите и нарежьте свеклу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Заверните свеклу в выпечку и поставьте запекать примерно на 40 минут.

Свекла, яйцо и молоко взбейте в блендере. Добавьте муку, разрыхлитель, масло и щепотку соли и перемешайте. Приготовьте блины на сковороде.