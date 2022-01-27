Млинці можна подавати також на перекус чи їсти, як десерт. Цього разу ми пропонуємо вам 3 рецепти різноколірних млинців для дітей та дорослих.

Цікаво "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"

Зелені млинці

Інгредієнти:

1 яйце;

пшеничне борошно – 85 грамів;

свіжий шпинат – 70 грамів;

газована вода – 70 мілілітрів;

рослинна олія – 1 столова ложка;

молоко – 85 мілілітрів;

сіль.

Приготування

Помийте шпинат та покладіть його в посуд. Вийте молоко і воду. Збийте інгредієнти до однорідної консистенції.

До суміші додайте борошно, яйце і дрібку солі та добре все перемішайте. Згодом влийте олію та ще раз збийте. Залиште тісто на 15 хвилин. Обсмажте на сковорідці.

Жовті млинці

Інгредієнти:

молоко – 125 мілілітрів;

кукурудзяне борошно – 150 грамів;

газована вода – 100 мілілітрів;

1 яйце;

дрібка солі;

дрібка розпушувача;

рослинна олія – 1 столова ложка.

Приготування

Висипте в миску борошно, розпушувач і сіль та добре перемішайте. До суміші додайте яйце, молоко, воду, олію та збийте всі інгредієнти. Приготуйте млинці на сковороді.

Червоні млинці

Інгредієнти:

буряк – 85 грамів;

пшеничне борошно – 35 грамів;

молоко – 50 мілілітрів;

1 яйце;

дрібка розпушувача;

олія – 1 столова ложка;

дрібка солі.

Приготування

Помийте, очистьте та наріжте буряк. Розігрійте духовку до 180 градусів. Загорніть буряк у папір для випічки та поставте запікати приблизно на 40 хвилин.

Буряк, яйце та молоко збийте в блендері. Додайте борошно, розпушувач, олію і дрібку солі та перемішайте. Приготуйте млинці на сковороді.