Ці ігри змусять посміятися та залучити усю сім'ю. Вам знадобиться лише мінімальна кількість матеріалів. Почнемо!

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Хвилина, щоб перемогти

За допомогою власної винахідливості та звичайних побутових речей можна вигадати одну дуже веселу гру. Її мета полягає в тому, щоб виконати певне завдання менш ніж за хвилину. Таймер на годиннику неодмінно посилює хвилювання. Ідеї можна взяти з посібника ігор Minute to Win It.

Гаряча картопля

Роль картоплі в нашій грі може виконувати маленький м'ячик. Його потрібно під музику передавати по колу, намагаючись якомога швидше від нього позбавитися. Як тільки музика зупиняється, всі дивляться, в чиїх руках опинився м'ячик. Ця людина вибуває з гри. Так залишається лише один гравець, який стає переможцем.

Цитата з фільму

Ви можете купити безліч ігор, у яких гравці вгадують цитати з різних фільмів. Але навіщо витрачати гроші, якщо ви можете зробити їх самостійно? Трохи попереднього планування, допомога з Інтернету – і ви можете створити власну гру "Вгадай фільм". Просто запишіть багато цитат із популярних фільмів на картках, по одній цитаті на картку. Щоб отримати цікавий поворот, тримайте всі свої цитати в межах певної теми, як-от фільми "Діснея" чи комедії.

Будівництво Lego

У вас валяється багато LEGO ? Зберіть їх і запросіть свою сім'ю взяти участь у конкурсі LEGO. Існує безліч різних способів зробити це. Наприклад, написати кілька завдань для будівництва: побудувати автомобіль або пожежну частину. Слід також обрати людину, яка буде чесно оцінювати виконані проєкти.



Гра Lego / Фото Unsplash