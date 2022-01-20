Эти игры заставят смеяться и привлечь всю семью. Вам понадобится только минимальное количество материалов. Начнём!

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Минута, чтобы победить

С помощью своей изобретательности и обычных бытовых вещей можно придумать одну очень веселую игру. Ее цель состоит в том, чтобы выполнить определенное задание менее чем через минуту. Таймер на часах обязательно усиливает волнение. Идеи можно взять из руководства игр Minute to Win It .

Горячий картофель

Роль картофеля в нашей игре может сыграть маленький мячик. Его нужно под музыку передавать по кругу, стараясь как можно быстрее от него избавиться. Как только музыка останавливается, все смотрят, в чьих руках оказался мячик. Этот человек выбывает из игры. Так остается только один игрок, который становится победителем.

Цитата из фильма

Вы можете купить множество игр, в которых игроки угадывают цитаты из разных фильмов. Но зачем тратить деньги, если вы можете сделать их самостоятельно? Немного предварительного планирования, помощь из Интернета – и вы можете создать собственную игру "Угадай фильм". Просто запишите много цитат из популярных фильмов на картах, по одной цитате на карту. Чтобы получить интересный поворот, держите все свои цитаты в рамках определенной темы, например фильмы "Диснея" или комедии.

Строительство Lego

У вас валяется много LEGO? Соберите их и пригласите свою семью поучаствовать в конкурсе LEGO. Существует множество разных способов сделать это. К примеру, написать несколько задач для строительства: построить автомобиль или пожарную часть. Следует также выбрать человека, который будет честно оценивать исполненные проекты.