Коли вам здається, що у вас невдалий день, перегляньте ці 13 фотографій

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Джерело:

24 канал

Людям іноді просто не щастить в житті – з електронікою або чимось іншим. На щастя, це явище тимчасове і зайвий раз переживати не потрібно, адже скоро трапиться і щось хороше. Варто лише заспокоїтися.

Пропонуємо вашій увазі фото, при перегляді яких варто зробити кілька ковтків повітря. Адже буде цікаво.

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Це буде недешево, але поправити можна


Фото reddit

Як взагалі машина в басейн потрапила?


Фото reddit

Здається, не варто застосовувати засоби чищення для посудомийної машини


Фото reddit

Песик зумів розкрити сумку, а потім і до гаманця дістався


Фото reddit

"У мене є деякі питання до постачальника піци"


Фото reddit

Цятки – сліди шин, причому шин автомобіля доставки, який просто переїхав посилку


Фото reddit

Рюкзак відслужив не найкращу службу в спекотний день


Фото reddit

"Служба доставки постаралася доставити новий планшет"


Фото reddit

Лазанья була повністю готова, але в останній момент вона посковзнулася та ось


Фото reddit

Виявляється, мало поставити ящики з яйцями у вантажівку, їх ще й закріпити треба! Інакше прямо побоїще якесь. 10500 розбитих яєць.


Фото reddit

Здається, трохи перестарався


Фото reddit

"Захотілося поїсти лежачи в ліжку"


Фото reddit

"Якийсь ніндзя пробігав і залишив на дорозі свій сюрікен, а я на нього наїхав"


Фото reddit