Коли вам здається, що у вас невдалий день, перегляньте ці 13 фотографій
Людям іноді просто не щастить в житті – з електронікою або чимось іншим. На щастя, це явище тимчасове і зайвий раз переживати не потрібно, адже скоро трапиться і щось хороше. Варто лише заспокоїтися.
Джерело:24 канал
Пропонуємо вашій увазі фото, при перегляді яких варто зробити кілька ковтків повітря. Адже буде цікаво.
Читайте також: Коли день не вдався: 12 ситуацій, які виб'ють із колії будь-якого
Це буде недешево, але поправити можна
Фото reddit
Як взагалі машина в басейн потрапила?
Фото reddit
Здається, не варто застосовувати засоби чищення для посудомийної машини
Фото reddit
Песик зумів розкрити сумку, а потім і до гаманця дістався
Фото reddit
"У мене є деякі питання до постачальника піци"
Фото reddit
Цятки – сліди шин, причому шин автомобіля доставки, який просто переїхав посилку
Фото reddit
Рюкзак відслужив не найкращу службу в спекотний день
Фото reddit
"Служба доставки постаралася доставити новий планшет"
Фото reddit
Лазанья була повністю готова, але в останній момент вона посковзнулася та ось
Фото reddit
Виявляється, мало поставити ящики з яйцями у вантажівку, їх ще й закріпити треба! Інакше прямо побоїще якесь. 10500 розбитих яєць.
Фото reddit
Здається, трохи перестарався
Фото reddit
"Захотілося поїсти лежачи в ліжку"
Фото reddit
"Якийсь ніндзя пробігав і залишив на дорозі свій сюрікен, а я на нього наїхав"
Фото reddit
Поділитися новиною