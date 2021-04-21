Людям иногда просто не везет в жизни – с электроникой или чем-то другим. К счастью, это явление временное и лишний раз переживать не нужно, ведь скоро случится и что-то хорошее. Стоит только успокоиться.

Предлагаем вашему вниманию фото, при просмотре которых стоит сделать несколько глотков воздуха. Ведь будет интересно. Читайте также: Когда день не задался: 12 ситуаций, которые выбьют из колеи кого угодно Это будет недешево, но поправить можно

Фото reddit Как вообще машина в бассейн попала?

Фото reddit Кажется, не стоит применять чистящие средства для посудомоечных машин

Фото reddit "У меня есть некоторые вопросы к поставщику пиццы"

Фото reddit Пятнышки – следы шин, причем шин автомобиля доставки, который просто переехал посылку

Фото reddit Рюкзак отслужил не лучшую службу в жаркий день

Фото reddit "Служба доставки постаралась доставить новый планшет"

Фото reddit Лазанья была полностью готова, но в последний момент она поскользнулась и вот

Фото reddit Оказывается, мало поставить ящики с яйцами в грузовик, их еще и закрепить надо! Иначе, прямо побоище какое-то. 10500 разбитых яиц.

Фото reddit Кажется, немного перестарался

Фото reddit "Захотелось поесть лежа в постели"

Фото reddit "Какой ниндзя пробегал и оставил на дороге свой сюрикен, а я на него наехал"

Фото reddit