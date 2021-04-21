Когда вам кажется, что у вас неудачный день, просмотрите эти 13 фотографий
Людям иногда просто не везет в жизни – с электроникой или чем-то другим. К счастью, это явление временное и лишний раз переживать не нужно, ведь скоро случится и что-то хорошее. Стоит только успокоиться.
Источник:24 канал
Предлагаем вашему вниманию фото, при просмотре которых стоит сделать несколько глотков воздуха. Ведь будет интересно.
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Это будет недешево, но поправить можно
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