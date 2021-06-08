Коли реальність не справдила сподівань: фото страв від засмучених клієнтів

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Для вічно заклопотаних кар'єристів та трудоголіків замовлення їжі з доставкою – просто-таки порятунок від голодної смерті. Але, замовляючи їжу онлайн, ми сподіваємося отримати точнісінько таку страву, як на фото. Насправді ж часто виходить інакше...