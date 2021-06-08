Коли реальність не справдила сподівань: фото страв від засмучених клієнтів

Для вічно заклопотаних кар'єристів та трудоголіків замовлення їжі з доставкою – просто-таки порятунок від голодної смерті. Але, замовляючи їжу онлайн, ми сподіваємося отримати точнісінько таку страву, як на фото. Насправді ж часто виходить інакше...
У нашій добірці – фото від клієнтів, що отримали зовсім не таке блюдо, як вони замовляли. Гірке розчарування! А як би ви відреагували, отримавши таке замовлення?
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1. "Я просто замовив бутерброд із салямі"
Фото ba-bamail
2. Важко повірити, що така "Гавайська" піца буде смачною
Фото grudiario
3. Дорога брускета з італійського ресторану
Фото spaly
4. Дуже нестандартна варіація салату "Цезар"
Фото reddit
5. Здається, працівники навіть не намагалися наблизитися до запропонованого варіанту
Фото elegimaldiaГарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.
6. Морквяний пиріг, вартістю 92 долари
Фото tycico
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7. А дівчина замовляла картоплю фрі з сиром
Фото crafty
8. Дуже оригінальний салат з помідорів
Фото reddit
9. Млинці з кумедним обличчям
Фото tycico
10. Дивна альтернатива гамбургеру
Фото vn.tintuc.vn