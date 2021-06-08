У нашій добірці – фото від клієнтів, що отримали зовсім не таке блюдо, як вони замовляли. Гірке розчарування! А як би ви відреагували, отримавши таке замовлення?

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1. "Я просто замовив бутерброд із салямі"

Фото ba-bamail

2. Важко повірити, що така "Гавайська" піца буде смачною

Фото grudiario

3. Дорога брускета з італійського ресторану

Фото spaly

4. Дуже нестандартна варіація салату "Цезар"

Фото reddit

5. Здається, працівники навіть не намагалися наблизитися до запропонованого варіанту

Фото elegimaldia

Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

6. Морквяний пиріг, вартістю 92 долари

Фото tycico

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7. А дівчина замовляла картоплю фрі з сиром

Фото crafty

8. Дуже оригінальний салат з помідорів

Фото reddit

9. Млинці з кумедним обличчям

Фото tycico

10. Дивна альтернатива гамбургеру

Фото vn.tintuc.vn