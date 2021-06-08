У нашій добірці – фото від клієнтів, що отримали зовсім не таке блюдо, як вони замовляли. Гірке розчарування! А як би ви відреагували, отримавши таке замовлення?
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1. "Я просто замовив бутерброд із салямі"
Фото ba-bamail
2. Важко повірити, що така "Гавайська" піца буде смачною
Фото grudiario
3. Дорога брускета з італійського ресторану
Фото spaly
4. Дуже нестандартна варіація салату "Цезар"
Фото reddit
5. Здається, працівники навіть не намагалися наблизитися до запропонованого варіанту
Фото elegimaldia
6. Морквяний пиріг, вартістю 92 долари
Фото tycico
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7. А дівчина замовляла картоплю фрі з сиром
Фото crafty
8. Дуже оригінальний салат з помідорів
Фото reddit
9. Млинці з кумедним обличчям
Фото tycico
10. Дивна альтернатива гамбургеру
Фото vn.tintuc.vn