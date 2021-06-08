В нашей подборке – фото от клиентов, получивших вовсе не такое блюдо, как они заказали, увидев на сайте. Горькое разочарование! А как бы вы отреагировали, получив подобный заказ?
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1. "Я просто заказал бутерброд с салями"
Фото ba-bamail
2. Трудно поверить, что такая "Гавайская" пицца будет вкусной
Фото grudiario
3. Дорогая брускетта с итальянского ресторана
Фото spaly
4. Очень нестандартная вариация салата "Цезарь"
Фото reddit
5. Кажется, работники даже не пытались приблизиться к предложенному варианту
Фото elegimaldia
6. Морковный пирог стоимостью 92 доллара
Фото tycico
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7. А девушка заказывала картошку фри с сыром
Фото crafty
8. Очень оригинальный салат из помидоров
Фото reddit
9. Блины с забавным лицом
Фото tycico
10. Странная альтернатива гамбургера
Фото vn.tintuc.vn