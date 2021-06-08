В нашей подборке – фото от клиентов, получивших вовсе не такое блюдо, как они заказали, увидев на сайте. Горькое разочарование! А как бы вы отреагировали, получив подобный заказ?

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1. "Я просто заказал бутерброд с салями"

Фото ba-bamail

2. Трудно поверить, что такая "Гавайская" пицца будет вкусной

Фото grudiario

3. Дорогая брускетта с итальянского ресторана

Фото spaly

4. Очень нестандартная вариация салата "Цезарь"

Фото reddit

5. Кажется, работники даже не пытались приблизиться к предложенному варианту

Фото elegimaldia

6. Морковный пирог стоимостью 92 доллара

Фото tycico

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7. А девушка заказывала картошку фри с сыром

Фото crafty

8. Очень оригинальный салат из помидоров

Фото reddit

9. Блины с забавным лицом

Фото tycico

10. Странная альтернатива гамбургера

Фото vn.tintuc.vn