Когда можно передаривать подарки: 4 жизненные ситуации
Мы привыкли, что подарки передаривать нельзя. А почему же? Пусть стоят и пылятся? Ненужные вещи загромождают пространство в доме, а производственные отходы вредят окружающей среде.
Поэтому Идеи 24 подготовили ситуации, в которых подарки нужно передаривать и это совсем не стыдно.
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Подарок не нужен
Очень часто дарят то, что у вас уже есть. В таком случае, отдайте вещь тому, кому она пригодится. Например, прочитанную книгу можете передарить. При этом, сэкономите деньги, доставите удовольствие кому-то и избавитесь вещей, которыми вы не будете пользоваться.
Подарок вызывает негативные эмоции
Если подарки вызывают у вас неприятные воспоминания, избавьтесь от них. Возможно кому-то эта вещь очень нужная и принесет радость и пользу человеку. А у вас она будет просто стоять и еще и внушать плохие воспоминания.
Лучше отдарить подарок, чем у вас он будет просто лежать / Фото pixabay
Подарок не подошел лично для вас
Такое случается с одеждой, аксессуарами, парфюмом. Подаренная вещь может не подойти по размеру, цвету, материалу. Если к подарку прилагался чек, с чистой совестью верните его в магазин, а если это невозможно – подыщите для вещи более подходящего владельца.
Подарок, который не вписывается в ваш интерьер
У каждого есть свой стиль жизни и поведения. Кому-то нравится одно, кому-то совсем другое. Поэтому если вы хотите определенную вещь в свой интерьер, вам ее купили, а она совсем не такая, как вы хотели – не стесняйтесь сказать или спросить о чеке. Возможно ее можно поменять на ту, которая нравится вам. Если такой вариант невозможен не расстраивайтесь, может можно передарить вещь тому, кто не такой привередливый, как вы.
Если не уверены, лучше не покупайте / Фото pixabay
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