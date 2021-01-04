Мы привыкли, что подарки передаривать нельзя. А почему же? Пусть стоят и пылятся? Ненужные вещи загромождают пространство в доме, а производственные отходы вредят окружающей среде.

Поэтому Идеи 24 подготовили ситуации, в которых подарки нужно передаривать и это совсем не стыдно.

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Подарок не нужен

Очень часто дарят то, что у вас уже есть. В таком случае, отдайте вещь тому, кому она пригодится. Например, прочитанную книгу можете передарить. При этом, сэкономите деньги, доставите удовольствие кому-то и избавитесь вещей, которыми вы не будете пользоваться.

Подарок вызывает негативные эмоции

Если подарки вызывают у вас неприятные воспоминания, избавьтесь от них. Возможно кому-то эта вещь очень нужная и принесет радость и пользу человеку. А у вас она будет просто стоять и еще и внушать плохие воспоминания.



Лучше отдарить подарок, чем у вас он будет просто лежать / Фото pixabay

Подарок не подошел лично для вас

Такое случается с одеждой, аксессуарами, парфюмом. Подаренная вещь может не подойти по размеру, цвету, материалу. Если к подарку прилагался чек, с чистой совестью верните его в магазин, а если это невозможно – подыщите для вещи более подходящего владельца.

Подарок, который не вписывается в ваш интерьер

У каждого есть свой стиль жизни и поведения. Кому-то нравится одно, кому-то совсем другое. Поэтому если вы хотите определенную вещь в свой интерьер, вам ее купили, а она совсем не такая, как вы хотели – не стесняйтесь сказать или спросить о чеке. Возможно ее можно поменять на ту, которая нравится вам. Если такой вариант невозможен не расстраивайтесь, может можно передарить вещь тому, кто не такой привередливый, как вы.