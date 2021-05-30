Коли мотоцикл дає прибуток: 4 ідеї, які допоможуть заробити байкерам

Зазвичай робота приносить гроші, а хобі – задоволення. Але чимало людей довело, що приємне з корисним можна поєднати. Улюблена справа може стати непоганим джерелом доходу, яке під час карантину точно нікому не завадить.

Отже, розповідаємо, як можна заробити за допомогою мотоцикла. Варто хоча б спробувати...

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Оренда

Найпростіший спосіб заробити, це здавати байк в оренду. Коли мотоцикл доглянутий і презентабельний, його можна запропонувати для фотосесій.

Або ж, пропонувати мотоцикл для поїздок і подорожей. Але обов'язково врахувати усі юридичні тонкощі, які можуть виникнути під час падіння або ламання.





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Таксі

У будь-якій ситуації при наявності транспортного засобу можна підробити таксистом. Замість того, щоб їздити по місту для розваги, можна покатати когось за гроші, відбити вартість бензину як мінімум.

У мототаксі є плюс: його послугами можуть скористатися люди, які поспішають. Але й мінус полягає в тому, що потрібно мати повний комплект захисту для пасажира.





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Кур'єр

Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком

Коли немає бажання катати людей за гроші, та й взагалі зв'язуватися з відповідальністю за життя пасажира, то можна підробити кур'єром. Це найпоширеніший випадок серед тих, хто хоче їздити на мотоциклі по місту і заробляти на цьому. Чи не в кожному місті є послуги кур'єра.



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Виступи

Мотоциклісти, які займаються яскравими екстрим-шоу, заробляють на виступах. За красивими номерами стоять десятки годин наполегливої ​​праці, травми, підготовка мотоцикла для виконання елементів... Але воно того варте.



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